موعد مباراة السعودية وبلغاريا الودية بتاريخ اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2017

يستعد لاعبو المنتخب السعودي المنضمون الى معسكر المنتخب الوطني بالبرتغال , لخوض منافسات المباريات الوديه التي تدخل ضمن جدول تدريبات المنتخب السعوديه في معسكره المقام قبل دخول العام 2018 , وقبل بدء المباريات الخاصه بكاس العالم 2018 بروسيا , المونديال الي تاهلت له السعوديه للعام في موسمه الجديد .

موعد مباراة السعودية وبلغاريا اليوم

وجاء في ابرز الانباء المتابعه لاستعدادات لاعبي المنتخب السعودي وقبيل اقتراب موعد مباراة السعودية وبلغاريا المقررة مساء اليوم الاثنين عند الساعه الثامنه تماما , حيث تم التصريح من جانب مدير فني منتخب بلغاريا “كال بيتار هوبتشيف ” بالاشاده على اداء ومستوى لاعبي الاخضر , وفي اهم ماقاله من المديح والثناء قبل مواجهة فريقه امام الاخضر في اللقاء الودي الذي سيقام في مدينة لشبونة , بان من الطرق المفضله والممتازه للعب هي طريقة لعب خطوط الاخضر حيث أنه يلعب بطريقة الـ”تيكي تاكا”.

واستطرد مدرب منتخب بلغاريا بقوله عبر التصريحات الصحفيه الرياضيه التي نقلها موقع “سبورتال” البلغاري على ان الفتره المنصرمه والمحدده مابين 4 الى 6 ايام , قد تم خلالها مراقبه طرق لعب المنتخب السعودي ومتابعه نحو اربعة مباريات وديه دولية له , وتبين من خلالها ان رجاله قد لعبوا أمام البرتغال بشكل مختلف تمامًا عن بقية المواجهات , حيث ركز مدربهم على طرق لعب جديده ومحفزه تبين من خلالها ان مستوى لاعبي المنتخب السعودي لم يعد متحددا بطرق قديمه , بل انه يزداد تطورا ويبدو اكثر منهجيه مع مدربهم الجديد .

وقبيل اقتراب موعد مباراة السعودي ضد بلغاريا فقد اعرب المدرب البلغاري عن امور مختلفه بخصوص هذه المواجهه الوديه , وذلك حينما قال :

“في جميع الاحوال فان هذه مشكلتهم، ومن الجيد معرفة ذلك،ونحن بدورنا يتوجب علينا التركيز على أمورنا ومهامناوان نركز على الامور التي يمكن من خلالها تخطي الاخضر”.

وتابع مدرب المنتخب البغاري معلقا في حديثه الخاص بمؤتمر موعد مباراة السعودية وبلغاريا :

“باعتبار ان الخصم قوي للغاية من الناحية الهجومية في هذه المواجهه , فانه لايمكن ان نترك له مجالا لخطف الكرة , حيث بامكانه ان يلعب بطريقة جيدة، لأن لاعبيه لدهم مهارات كبيرة، ويلعبون بطريقة “تيكي تاكا”، وهو الامر الذي يعني ان اخطر مافي هذا الامر ان نمنحهم المساحة او ان لانلعب امامهم بقتالية، ففي هذا الحال من المتوقع ان نتعرض للكثير من المشكلات”.

كما ولقد كان من ابرز تصريحات أردف “مدير فني بلغاريا ” بخصوص تجهيزات فريقه قبل موعد مباراة السعودية وبلغاريا فقد قال :

“ان النتائج لاتعتبر ممثلا حقيقيا وهاما , وبالتاكيد فلن يكون سيئًا بالطبع التغلب عليهم، وذلك بهدف اكتساب الثقة بالنفس كما وان اللاعبون الان على استعداد تام لخوض هذا اللقاء , بالرغم من ان كرة القدم التقييم يكون متعاقبا بحسب ماترسو عليه النتائج”.

موعد مباراة السعودية وبلغاريا الودية