وزير الخارجية الإيطالي : بلادنا تتضامن بشكل كامل مع أسر ضحايا المدينة الليبية

قام انجيلينو ألفانو, وزير الخارجية الإيطالي, مساء اليوم الثلاثاء, بالإعلان عن تعاطف وتضامن الدولة الإيطالية مع جميع أسر ضحايا الغارات الجوية التى قامت بإستهداف مواقع فى مدينة درنه شرق الدولة الليبية فى مساء يوم أمس الإثنين, والتى أسفرت عن سقوط الكثير من الفتي والجرحي جراء تلك الغارات.

إذ جاء بيان وزارة الخارجية الإيطالية ناقلا عن “ألفانو” قوله: “أمام الغارات التى قامت بضرب المدينة الليبية “درنة” فى مساء يوم الأمس الإثنين, والتى اسفرت عن سقوط العديد من القتلي والجرحي, فنحن قريبون من اسر الضحايات ونتضامن مع سكان المدينة”, وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الإيطالية الشهيرة “آكي”.

كما قام رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالإعراب عن الأمل بأن تصل المنظمات الإنسانية بشكل سريع لكي يتمكنوا من إسعاف جميع الجرحي والعمل علي تقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الغارات ومعاناة المواطنين منها” بالمدينة الليبية.