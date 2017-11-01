وزيرة التخطيط المصرية: قريباً سيكون عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 2 مليون اسرة

صرحت وزيرة التخطيط المصرية, الدكتورة هالة السعيد, بانه قد تم إنفاق مبلغ قدره 85 مليار جنيه علي برنامج الحماية الإجتماعية فى السنة السابقة, وكان ذلك نتيجة للتوفير الذي قد حدث إثر تخفيض دعم الطاقة.

وأضافت الوزيرة المصرية “السعيد” فى خلال مداخلتها لبرنامج العاشرة مساء الذي يتم اذاعته علي قناة دريم ويقدمه الإعلامي المميز وائل الإبراشي, اليوم الثلاثاء, بأنه يتم صرف 8 مليارت جنيه فى برنامجي “تكافل وكرامه” إلي أكثر من مليون وسبع مائة ألف اسرة مصرية وفى القريب العاجل سوف يزيد العدد إلي 2 مليون اسرة, وشدد علي أن تلك المنظومة تقوم بإستهداف دعم المرأة المصرية, لكي تقوم بتعليم أبنائها.

وأكدت الوزيرة المصرية “السعيد” بأن صندوق النقد الدولي لم يقوم بإجراء او ممارسة أي إملاءات علي جمهورية مصر العربية, لافته الي أنه قد تم عرض برنامج مصري خالص علي الصندوق الدولي, وقام بدوره بالموافقه عليه, مما يعطي مصداقية دولية.

واوضحت أيضا بانه يتم توجيه الدعم, لافته إلي أن الدعم للطاقة والذي كان يتم توجييه إلي 40% هم الأكثر ثراء فى المجتمع أعلي مما يتم إنفاقه علي الصحة والتعليم فى مصر, لافته إلي أن المنظومة كان يوجد بها خلل.