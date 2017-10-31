وزيرة الإستثمار المصري تنتقد تقرير البنك الدولي الصادر اليوم

قامت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي المصرية, الدكتورة سحر نصر, بتوجيه الإنتقاد بسبب تجاهل التقارير التنافسية للأعمال الذي صدر اليوم من البنك الدولي لجهود الحكومة المصرية والبنك المركزي فى الإصلاح.

كما قامت معالي الوزيرة “نصر” بالإضافة فى خلال المناقشة لهذا التقرير فى مساء اليوم بالوزارة, بالإضافة, بان التقرير قد قام بتجاخل ما تم من اتفاقيات فى مجالات الغاز والكهرباء والطاقة عموماً, لافته الإنتباه إلي أن رئيس البنك الدوري , كيم جيم, قام بإختيار دولة مصر من بين كل الدول لكي يشيد بها خاصة فى مجال الطاقة.

كما اوضحت الوزيرة “نصر” بوجود تضارباً متواجداً فى التقارير التى صدرت , كما أن التقرير قد قام برصد ما تم حتي آخر شهر مايو المنصرم وهذا يعم ظلماً كبيراً لعمليات الإصلاح الإقتصادي المصري.

كما قامت نصر بالتأكيد بانها قامت بإجراء العديد من الإتصالات بشأن التقرير الذي صدر فى هذا اليوم.