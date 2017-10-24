موعد نزول الرواتب شهر محرم برج العقرب 1439.. ومواعيد صرف رواتب موظفي السعودية القادمة 1439 هجرياً

موعد نزول الرواتب شهر محرم برج العقرب , ففى الوقت الراهن نجد بان جميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية ينتظرون موعد نزول صرف راتب برج العرب, والذي يوافق موعد صرف راتب شهر صفر علي أحر من الجمر, ويأتي ذلك حسب النظام الجديد المعمول به فى المملكة العربية السعودية لصرف الرواتب.

رواتب محرم 1439هـ

حيث يتسائل الكثير من مواطنو المملكة عن موعد صرف الرواتب خاصة بعد حالة الإرتباك الشديدة التى قد انتابت الكثير من المواطنون من تحديد مواعيد صرف ونزول الرواتب شهر محرم برج العقرب التى تختلف بشكل اعتيادي من شهر إلي آخر بسبب النظام الجديد “النظام الشمسي” المعمول به فى الوقت الراهن.

الرواتب السعودية 1439

موعد نزول الرواتب شهر محرم برج العقرب, وجاءت التوقعات بانه من الممكن بان يتم صرف راتب شهر محرم برج العقرب فى يوم الخميس بمشيئة الله تعالي الموافق 27 اكتوبر 2017 ميلادياً, وبالتاريخ الهجري 7 صفر 1439 هجرياً بأمر الله تعالي.

فالكثير من المواطنين يتساءلون متي يتم صرف رواتب الموظفين السعوديين, ومتي موعد نزول رواتب برج العقرب, والذي يوافق الشهور الهجرية شهر صفر, وفى الشهور الميلادية شهر أكتوبر, يأتي ذلك حسب التقويم الجديد لتوقيتات صرف الرواتب القادمة لجميع الابراج, كما حددته وزارة المالية السعودية.

موعد نزول رواتب برج العقرب ميلادياً وهجرياً

اذ اتخذت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية, قرارها بان يكون يوم الخامس من كل شهر هجري هو موعد صرف راتب الموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية, ويكون ذلك من كل شهر هجري حسب قرار وزارة المالية السعودية رقم (155) والذي تم إصدارة فى تاريخ 25 ربيع الأول 1437 هجرياً, طبقاً للقرار الملكي رقم (م/6) زالذي تم اصداره فى التاريخ 13 رجب 1407 هجرياً, وبناء علي هذه القرارات فقد تم تحديد موعد صرف رواتب برج العقرب فى يوم الخميس القادم الموافق السادس من شهر صفر للعام الهجري 1439 والذي يوافق 26 اكتوبر 2017 بالتاريخ الميلادي.

أهم الاخبار بالتزامن مع موعد نزول الرواتب شهر محرم برج العقرب

وقد تباينت الأراء النظام الجديد للرواتب فى المملكة العربية السعودية بين مؤيد ومعارض له, إذ نجد بان بعض المواطنين السعودي قد اعتادوا علي استخدامهم للتقويم الهجري فى تحديد مواعيد صرف الرواتب, فيما يري البعض الآخر بان نزول الرواتب بالأبراج يعني أن يتم العمل لمدة إحدي عشر يوماً بشكل مجاني, كما قام الكثير من المواطنين بالمطالبة بأن يتم العودة إلي النظام القديم, لكي يتم إزالة والغاء حالات الإرتباك التى تحدث فى كل شهر بتحديد موعد صرف الراتب.

ويري البعض الآخر أيضاً بأن موعد نزول الرواتب لموظفي المملكة بنظام السنة الشمسية أو نظام الأبراج, يعد بمثابة أدق تقويم بين جميع التقاويم, حيث يعتبر عبارة عن دورة الشمس, وبذلك فستكون هي أدق بكثير جدا من استخدام التقويم الميلادي, وعدد أيام الشهر فى السنة الشمسية تقريباً هوا نفس العدد لجميع الأشهر.

مواعيد صرف رواتب 1439

جدير بالإشارة هنا بان نظام الرواتب بالأبراج والشهور الشمسية قد تطبيقة بواسطة حكومة المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من العام تقريباً, وجاء هذا النظام موافرا ما يقرب من 14 مليار ريال سعودي بشكل سنوي من الناحية الإقتصادية للملكة, حيث ان السنة البرجية تزيد بإحدي عشر يوماً عن السنة الهجرية, وهذه الخطوة تم اعتبراها واحدة من ضمن الإجراءات الإقتصادية التى تقوم المملكة العربية السعودية بإتخاذها للعمل علي تغطية عجز الموازنة, والنهوض بالمجتمع ليتم تحقيق رؤية المملكة 2030.