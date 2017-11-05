موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقناة الناقلة اليوم الأحد 5 / 11 / 2017

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي, فمن المقرر بأن يقوم نادي تشيلسي وهو حامل اللقب, فى مساء اليوم, الأحد, الموافق الخامس من نوفمبر 2017, بإستضافة نظيره نادي مانشستر يونايتد, فى قمة مباريات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”, وسوف يكون ذلك فى اللقاء الذي سيتم إقامته علي أرضية ملعب استاد “ستامفورد بريدج”.

وتجدر الإشارة هنا بان نادي مانشستر يونايتد يتواجد فى المركز الثاني بسلم الترتيب بإمتلاكه 23 نقطة فى رصيده إذ يفرق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي جاره خمس نقاط فقط, وفى المقابل نجد بأن نادي تشيلسي يتواجد فى المركز الرابع بإمتلاكه رصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن نادي أرسنال, وبفارق نقطة وحيدة عن توتنهام.

وفى لقاء اليوم يأمل نادي تشيلسي بأن يحقق النقاط الثلاث لكي يدخل بشدة فى المنافسة علي الأماكن بالمراكز المتقدمة, وعلي الجهه الاخري يستي نادي مانشستر يونايتد إلي تحقيق الفوز وأن يظفر بكامل النقاط الثلاثة من أجل ان يواصل عملية الضغط المستمر علي جاره مانشستر سيتي.

وفيما يخص ميعاد المباراة, فمن المقرر بان يتم إقامتها فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفى تمام السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر.