موعد مباراة الهلال واوراوا 18 فبراير 2018 في ذهاب نهائي دوري ابطال اسيا والقنوات المجانية الناقلة

موعد مباراة الهلال واوراوا القادمة 18 / 11 / 2017 في ذهاب نهائي دوري ابطال اسيا والقنوات المجانية الناقلة يستعد لاعبو نادي الهلال السعودي لخوض المنافسه الاصعب والاهم خلال الموسم الكوروي الحالي , وذلك حينما يخوض نجوم الزعيم اخر مباريات ببطولة اسيا للموسم 2017 , حيث تمكن الهلال من بلوغ المرحلة النهائية من المسابقه , ومن المقرر ان يتقابل الهلال امام اوراوا الياباني في تاريخ يوم 18 نوفمبر الجاري , في لقاء الذهاب على ارض استاد الملك فهد الدولي بالرياض , واستمرار حلم الزعماء بتحقيق اللقب الاسيوي .

وجاء في ابرز اخبار مباراة الهلال اوراوا والتصريحات المنتشهر قبل اقتراب موعد اللقاء , حيث تحدث نجم نادي الهلال ” البرازيلي كارلوس إدواردو” ولاعب خط الهجوم في الهلال اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي , عن صعوبة واستعدادات لقاء فريقهم امام اوراوا ريد دياموندز الياباني , المواجهه قبل النهائي في ذهاب نهائي ابطال اسيا .

وقال اللاعبان عن هذه المواجهه بان فريقهم هو المستضيف للخصم , وهذا الامر سيكون بمثابة الدافع القوي لتحقيق الفوز , والسبب يعود الى عاملي الارض والجمهور , وستجري المباراه الاولى بينهما قبل أن يحل الهلال بعدها باسبوع ضيفا على الياباني “اوراوا “في طوكيو .

موعد مباراة الهلال واوراوا القادمة

المناسبة : دوري ابطال اسيا 2017 “ذهاب النهائي” التاريخ : بتاريخ يوم السبت 29 صفر 1439 هـ – 18 نوفمبر 2017 التوقيت : عند الساعه الـ 19:15 – السابعه والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ارض اللقاء : استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض القناة الناقلة : قناة الكأس الرياضية – قناة بي ان سبورت 3 بث مباشر

وقامت الصحف الرياضيه المحليه بنشر ابرز تصريحات إدواردو التي قال فيها :

“حاليا يمكنني ان أقول بكل ثقة بان فريق الهلال بات هو الأفضل , ولقد اصبحت مهمة الفوز مسؤولية الجميع لخطف اللقب الاسيوي, والجميع يعي تمامًا أهمية الفوز بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك من أجل جماهيرنا الزعماء “.

كما ولقد تمت الاشاده من جانب اللاعب البرازيلي حول امكانيات واحترافية زميله الأوروجوياني ميليسي وقوله :

“زميلي نيكولاس تمكن منذ مجيئة الى الهلال من منح الاستقرار لمنطقة الوسط في الفريق , وهو لاعب يعرف كيف يقرأ الخصم جيدا ويتناغم سريعا مع مجريات اللعب، وبرؤيتي له فانه يملك القدره على إحباط هجوم الخصوم، وهذا الامر يعتبر هاما للغاية في روح فريق الهلال بالخصوص وانه اصبح فريقًا مختلفًا هذا الموسم”.

وعن تعليق اللاعب ميليسي فقد قال مردفا لتصريحات زميله ادواردو :

“تعتبر مواجهة أوراوا صعبه بالتاكيد وليست كاي مباراه اخرى , حيث ان فريق الخصم عرف بتقديمه أداءً مميزًا كما رأينا طيلة الموسم، لكننا واثقون من قدرتنا لتحقيق الفوز باللقب , وباعتبار ان هذا أول نهائي دوري أبطال آسيا أخوضهُ , فانا شديد الاعجاب بقوة ومستوى هذه البطولة”.

وتابع ميلسي معلقا على تفاهمه مع إدورادو وقال في هذا الصدد :

“اصبحت اعرف جيدا اسلوب زميلي في اللعب بالخصوص عندما يقوم بالركض، واعم كيف يتم العثور عليه في الفراغات، إنه موهبة رائعة بالنسبة لنا ضمن تشكيلة فريقنا , ويعتبر وجود لاعب مثله يساعدنا كثيرًا، وان لنا الفخر بوجوده معنا، واصبحنا الان فريق يمكن الاعتماد عليه في هذا النهائي الكبير”.