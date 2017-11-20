نتابعكم متاعبي ومرتادي موقع كابتن نيوز الإخباري كما عودناكم علي الدوم بنشر كل ما هو جديد فى عالم الرياضة السعودية والعربية بشكل عام, واليوم سنقدم لكم موعد مباراة الهلال واوراوا القادمة فى منافسات ومسابقة نهائي أبطال آسيا لموسم عام 2017, فلجميع ومحبي وعشاق الهلال السعودي أنتم علي موعد لكي تعرفوا موعد مشاهدة مباراة الهلال واوراوا فى لقاء إياب نهائي أبطال آسيا , وللإشارة بتلك المباراة هي آخر مباراة سوف تقوم بالجمع بين الهلال واوراوا فى طوكيو, وفى هذا المقال سوف نوافيكم بجميع تفاصيل وأخبار المباراة النهائية المرتقبة بين الهلال السعودي واوراوا الياباني لهذا الموسم, يذكر بأن كان مباراة النهائي بين الهلال واوراوا في لقاء الذهاب تمت فى العاصمة السعودية مدينة الرياض.

مباراة الذهاب بين الهلال واوراوا

وفى عجاله ولمحة سريعة ننشر لكم تفاصيل اللقاء السابق بين الهلال السعودي واوراوا الياباني فى لقاء الذهاب, إذ نجد بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي هدفاً لكل فرق, إذ قامت نتيجة التعادل بفرض نفسها علي مباراة الذهاب بين الفريقين الهلال السعودي وضيفه الياباني واوراوا ريد دياموندز, فى المباراة التى قامت بالجمع فيما بينهم علي أرضية ملعب الملك فهد الدولي فى العاصمة السعودية الرياض, وذلك كان فى إطار التمهيد لمباراة النهائي الآسيوية, ونقصد هنا قبل الماتش النهائي الذي سوف يشهد تتويج أحد الفريقي كبطلاً لمسابقة آسيا للعام 2017 فى مدينة طوكيو وهي العاصمة اليابانية.

اللقاء الأول بين الهلال السعودي واوراوا الياباني

وعن المباراة الأولي التى قامت بالجمع بين كلا من الهلال السعودي واوراوا فبكل أسف لم يمكن فريق الهلال بإستغلاله لكلاً من عاملي الأرض والجمهور, إذ اكتفي الزعيم فقد بنتيجة التعادل وذلك بعد مباراة كانت أقل من المتوقع للنادي الأزرق, ومع هذا فجميع محبي وعشاقي الفريق الهلالي فى إنتظار نتيجة مباراة الحسم والإياب بنهائي أبطال آسيا بين الهلال واوراوا والمفرر بأن يتم إقامتها فى تاريخ يوم السبت القادم بامر الله الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2017 ميلادياً والموافق 7 ربيع الأول 1439 هجرياً والتى سيتم إقامتها فى اليابان.

أسباب نتيجة التعادل فى مباراة الذهاب بين الهلال واوراوا السابقة

فمن أبرز الأسباب التى تسببت بنتيجة التعادل بين الفريقية فى مباراة الذهاب بين الفريقين والتى تم خوضها فى يوم السبت السابق الموافق 18 نوفمبر والتى جمعت بين الهلال واوراوا , عندما تمكن النادي الياباني واوراوا من تسجيل الهدف الاول له فى المباراة وهو الأمبر التى تسبب بوجود ربكة كبيرة فى حسابات لاعبي وجماهير نادي الزعيم الأزرق (الهلال), كما تسبب هذا الهدف بجعل قرارات رامون دياز المدير الفني الأرجنتيني لنادي الهلال السعودي فيها شئ من التذبذب خاصة فى خيارات لاعبي الفريق والتبديل .

موعد مباراة الهلال واوراوا