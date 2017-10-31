موعد مباراة الهلال والشباب فى مسابقة دوري المحترفين السعودي 2017-2018

متي موعد مباراة الهلال والشباب القادمة , نقدم لكم متابعي ومرتادي موقع “كابتن نيوز” الإخباري, موعد مباراة نادي الهلال السعودي والشباب السعودي, فى المباراة التى تاتي فى ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي فى إطار مباريات الجولة الـ 9, فى المباراة التى من المنتظر بان تكون شديدة القوة والتى ينتظرها الكثير من محبي ومشجعي الكرة السعودية ومحبيها بشكل عام وجماهير كلاً من الهلال والشباب بشكل خاص.

ومباراة الهلال والشباب تأتي فى إطار إستعداد نادي الهلال السعودي لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا, إذ سيتم إقامة المباراة فى ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي, والتى يقوم النادي الاهلي السعودي باللعب فيها أيضاً أمام فريق الفيحاء, والإتحاد مع نادي الفتح, ونادي الباطن مع النصر, والإتفاق مع الرائد, كما سيقوم نادي الهلال السعودية بالدخول إلي تلك المباراة وهو متواجد فى جعبته 19 نقطة محتلاً بهم المركز الثاني خلف نادي الاهلي السعودي المتصدر بفارق الاهداف مع لعب مباراة أقل من الاهلي.

ويقوم نادي الشباب بالدخول إلي مباراة الهلال اليوم وهو متواجد فى جعبته ثماني نقاط محتلاً بهم المركز العاشر, ويأمل فريق الهلال السعودي الذي يقوم بلعب مباريات الدوري بأن يستمر فى مطاردة منافسه الاهلي علي اللقب الذي يشاركه الصداره, ولكن لنادي الهلال السعودي مباراة مؤجله وبالتالي له الفرصه بان يحقق فرصتخ فى الإنفراد بالصدارة.

موعد مباراة الهلال والشباب

وفيما يخص ميعاد ماتش الهلال أمام الشباب فمن المقرر بان يتم إقامة تلك المباراة يوم الغد الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر لسنة 2017 فى تمام الساعة الـ 19:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية, والتى سيتم خوضها علي أرضية استاد الملك فهد الدولي, ومن المقرر بان يتم نقل المباراة علي شبكة قنوات إم بي سي (Mbc Pro Sport).

تفاصيل المباراة المرتقية بين الهلال والشباب مساء الغد

فيقوم نادي الهلال السعودية بالدخول إلي مباراته أمام الشباب وهو يسعي إلي تحقيق الفوز كما حققه فى مباريات الجولة السابقة علي نادي النصر السعودي, فى مباراة ديربي الرياض إذ حقق نادي الهلال السعودي الفوز بثنائية اهداف مقابل هدف وحيد 2-1, ويعد نادي الهلال السعودي هو الفريق الوحيد الذي لم يتم هزيمته فى خلال مباريات هذا الموسم فى مسابقة دوري المحترفين.

ولكن فى نفس الوقت يخاف الهلال السعودي من إنتفاضة فريق الشباب, إذ نجد بان الشباب قد بدأ هذا الموسم بداية سيئو ادت إلي رحيل مدرب الفريق سامي الجابر وتعيين دانييل كارينيو بدلا منه, ولكن حتي الىن لم تتحسن نتائج الفريق إذ خسر النادي من نادي الاهلي فى أول مباراة للمدرب الجديد لنادي الشباب بخماسية اهداف مقابل هدفين, ومن ثم حقق الفريق التعادل مع نادي الرائد, ونادي الفتح, والمدرب الجديد يأمل بقوة بأن ينجح بإستعادة توازن ناديه علي حساب حامل اللقب النادي الهلالي السعودي الذي لم يتعرض إلي أي هزيمة فى منافسات دوري الموسم الجاري.

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