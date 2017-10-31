موعد مباراة الهلال والشباب في الجولة التاسعه من الدوري السعودي والقناة الناقلة

تستمر منافسات الجولة التاسعه من الدوري السعودي للمحترفين في التنافس وترقب النتائج الفاصله بين الانديه السعوديه , وضمن اقوى مبارياتها تجري قمة الجولة التاسعه في ديربي الرياض , حينما يلتقي الهلال امام الشباب في ارض استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض , مساء يوم الاربعاء بتاريخ 1 نوفمبر 2017 , عند الساعه الثامنه الا ربع مساء , وتستعد مجموعة قنوات ام بي سي الرياضيه لنقل البث حصريا عبر mbc pro sport 1 على الموعد المحدد للمواجهه المرتقبه .

وفي جديد ماتقدم من اخبار حول مباراة الهلال والشباب , فقد تم التاكيد من قبل مدير فني الهلال “الأرجنتيني رامون دياز” حول أهمية مباراة فريقه المقرر خوضها امام نادي الشباب بتاريخ يوم غدٍ الأربعاء “ديربي الرياض” على ارض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين .

موعد مباراة الهلال والشباب

فقد صرح دياز في المؤتمر الصحفي المقام قبل موعد مباراة الهلال والشباب المقام يوم امس الاثنين اليوم في لمركز الإعلامي بمقر نادي الهلال حينما قال :

“لقد عملنا نحن الجهاز الفني والاداري خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح مجموعه من الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في الجولات والمنافسات التي مضت , بالخصوص ضياع الفرص السهلة والاهداف المحققه أمام مرمى الخصم”.

فيما تمت الاشاره من جانب دياز ضمن حديثه الصحفي الى تمام جاهزية اللاعبين للمواجهة بشكل افضل وقال عنها : “في هذه المباراه وبقية المباريات المقبله فنحن لن نسمح بتفريط النقاط الثلاث، وتعتبر هذه المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا”.

وكان من ابرز ماتطرق اليه مدير فني الهلال حينما قال :

“يعتبر نادي الهلال فريق كبير وأي شخص يتسنى له العمل فيه فانه بالتاكيد سوف يواجه ضغطًا كبيرًا، ومطالب من الفريق دوما ان يتمكن من تحقيق البطولات، وهذا الأمر يجري على الفريق الأول لكرة القدم، وتحقيق جميع المطالب في كافة البطولات , ولا ننسى بأن فريق الهلال حاليا يملك لاعبين باحترافية عالية، ومتعطشين للفوز بالبطولات دائمًا”.

وتجدر الاشاره الى ان مدرب الهلال دياز قد أشار إلى أن فريقه حاليا في فترة الاستعداد لكي يتقدم بخوض اقوى المباريات , وقد اتم عمليات تمرينه استعاداد لللشباب في ديربي الرياض يوم غد الاربعاء , وقد اكد دياز حول هذا بأن هناك عملية تدوير متبعه بين اللاعبين , والسبب فيها يعود الى ضغط المباريات.