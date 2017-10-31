موعد مباراة الهلال والشباب “ديربي الرياض” بتاريخ الاربعاء 1 نوفمبر 2017

في ابرز الاخبار المتابعه لمباراة الهلال والشباب المقبله “قمة الجولة التاسعه ” من الدوري السعودي للمحترفين ,فقد نقلت وسائل الاعلام الرياضيه قبل موعد مشاهدة مباراة الهلال والشباب يوم غد الاربعاء 1 نوفمبر 2017 , تأكيد غياب مجموعه من لاعبي الزعيم عن هذه المواجهه , وهم ستة لاعبين لن يكونوا ضمن التشكيلة الرسمية للهلال امام الشباب وهم , اللاعب عبدالله المعيوف، واللاعب أسامة هوساوي، واللاعب ياسر الشهراني، واللاعب عبدالملك الخيبري، واللاعب سلمان الفرج واللاعب سالم الدوسري.

وقد نوهت الاخبار المتصلة بمباراة الهلال ضد الشباب , الى عملية عقد رئيس نادي الشباب “طلال آل الشيخ” لاجتماع مع المدير الفني لنادي الشباب ” الأورجواياني دانيال كارينيو ” وذلك قبل انطلاق تدريبات اللاعبين استعدادا لمواجهة الشباب والهلال التي بدات في يوم الاحد الماضي, وعقد هذا الاجتماع في مقر النادي في الرياض.

وكان آل الشيخ قد فتح نقاشا مع المدرب بخصوص المرحلة المقبلة, وكيفية التجهيز لها بشكل صائب , للظهور بشكل جيد في مباراة الهلال والشباب المقرره بتاريخ يوم غد الأربعاء ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي .

ومن جانب اخر فقد نقلت الاخبار المتابعه لـ مباراة الهلال والشباب , تاكيد تعرض اللاعب الجزائري محمد بن يطو ” لاعب خط هجوم الشباب ” بسبب الإصابة التي اوقعت به أثناء تدريبات الشباب مساء يوم الاثنين , ومنها فلم يستطيع اللاعب اكمال عمليات التمرين مع باقي اللاعبين .

وتجدر الاشاره الى ان لاعبي نادي الشباب كانوا قد بدأوا التدريبات قبيل اقتراب موعد مباراة الهلال والشباب بتمارين إحماء ولياقة مكثفة , تمت تحت نظر وقيادة مدرب اللياقه الخاص بالفريق “جونزاليس ” أعقبها كارينيو بحصه من التدريبات الفنية المنوعة التي اجراها اللاعبون في منتصف الملعب.

ومن جهه اخرى بما يخص الاستعدادات لديربي الرياض , فقد طالب مدير فني الهلال ” الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، بتجهيز نجم نادي الهلال “نواف العابد” للدخول والمشاركة في هذه المباراة امام الشباب .

فيما تم التنويه من جانب دياز انه في حال تأكد جاهزية اللاعب العابد , فسوف يقوم المدرب بإشراكه في جزء من المباراة وليس بشكل كامل , بسبب غياب بعض العناصر المهمه , وحتى لايتم ارهاق اللاعب بعد غيابه عن مباريات الفريق لأكثر من شهر , وبعد ان تم تعرضه الى إصابة في العضلة الضامة.

موعد مباراة الهلال والشباب

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