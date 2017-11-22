موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم الخميس 23 / 11 / 2017 والقنوات الناقلة

نقدم لكم اليوم ميعاد مباراة النصر والاتحاد فى المباراة التى تأتي فى ضمن مواجهات منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين 2017 فى جولات الإسبوع الحادي عشر, ونخص هذه المباراة بالتحديد لأن فى إنتظار خوضها الكثير من عشاق ومحبي اللعبة السعودية , بسبب ما فيها من تميز وإثارة كروية بجميع اللقاءات التى يقوم كلا من النصر والاتحاد بخوضها, كما أجمع الكثير من محللين الساحرة المستديرة السعودية بأن الفريق الذي سيحقق الفوز فى هذا اللقاء سوف يقوم بخطف الأضواء من الجميع, إذ نجد بأنه فى حاله تحقيق نادي النصر الفوز سوف يلحق بركب الصدارة بترتيب الدوري السعودي, وذلك بعد أن خسر العديد من نقاط رصيده بسبب الأربع مباريات التي تعادل فيهم وخسارته فى مباراة أيضا, بينما فى حالة تحقيق نادي الإتحاد السعودي الفوز فسوف يقوم بإيقاف ترقي النادي النصراوي من الترقي فى ترتيب الدوري السعودي للمحترفين إذ سيقوم بتجميد رصيد نقاطه, ولكن الجميع قال بأن لا نقوم بإستعجال الأمور, وعلينا أن ننتظر النتيجة التى ستتنتج من مباراة النصر والاتحاد يوم الغد لما لها من تأثير كبير علي ترتيب جدول الدوري السعودي 2017.

وفى مباراة اليوم يأمل المدير الفني لنادي الإتحاد , التشيلي سييرا, بأن يقوم بإخراج فريقه من نفق النتائح المتراجعة والمتواضعة, حيث إن تلقي الخسارة علي يد النصر فى هذا اللقاء سوف تتسبب فى إفقاده منصبه خاصة بعد الإنتقادات الكبيرة التى واجهها المدير الفني للفريق من قبل أنصار فريق النصر إذ يتواجد النادي فى المراكز الأخيرة.

وفى نفس الوقت نجد بأن المدير الفني لنادي الإتحاد, التشيلي لويس سييرا, قد تلقي الضربة الموجعة بعد أن تم تأكيد تغيب المهاجم المصري المميز اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بإسيم “كهربا” بسبب إصابته, فى حين قام المدرب بإستبعاد الثنائي عبدالرحمن الغامدي ومحمد قاسم لأسباب فنية.

موعد مباراة النصر والاتحاد

ونجد بأن موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة جاء لكي يقوم بجذب الكثير من محبي وعشاقي الكرة السعودي, وسيكون ذلك يوم الغد الخميس الموافق 23 / 11 / 2017, إذ نجد بان هذه المباراة سوف يتم خوضها علي أرضية استاد ملعب فيصل بن فهد.

ميعاد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي الخميس

وستبدأ أحداث هذا اللقاء فى تمام الساعة الـسابعة وأربعون دقيقة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفى تمام الساعة الـ 18:40 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

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