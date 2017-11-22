موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة غدا الخميس 23/11/2017 فى منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين

نتابعكم مرتادي جريدة كابتن نيوز الإخبارية ومتابعي الرياضة العربية علي بشكل عام والرياضة السعودية بشكل خاص اليوم بتقديم كافة تفاصيل واخبار وموعد مباراة النصر والاتحاد القادمة التى من المقرر خوضها يوم الغد بأمر الله تعالي الخميس الموافق 23 نوفمبر 2017 فى العاصمة السعودية الرياض.

مباراة النصر والاتحاد

ولهذا نقدم لكم اليوم كافة التفاصيل الهامة والتى تخص هذه القمة النارية المرتقبة بين النصر والاتحاد, يذكر بأن نادي النصر يتواجد فى المركز الثالث بإمتلاكه ستة عشر نقطة وله لقاء مؤجل مع نادي الباطن, والنصر فى الحقيقة استطاع أن يحقق النتيجة الكبيرة فى المرحلة السابقة بعد أن نجح بإكتساح مضيفه فريق الرائد بخماسية أهداف نضيفة فى لقاء كان أكثر من الرائع, كما نجد بانه يتطلع إلي أن يقوم بمواصلة العروض المميزة التى يقدمها حتي يحافظ بكل قوة علي حظوظة فى السباق علي خطف لقب هذا الموسم.

كما نجد بأن قائمة نادي النصر السعودي سوف تشهد عودة كلا من اللاعبين المدافع عمر هوساوي, واللاعب برونو, كما عاد من قبل فعد الجميعة إلي مقاعد البدلاء بعد أن إنتهت فتره الإيقاف الخاصة به, كما قام غوستافو كونتيروس المدير الأرجنتيني لنادي النصر بالإستعانة بلاعب الوسط المدافع عوض خميس لكي يتواجد فى مركز الظهير الأيمن ليكون بديلاً عن اللاعب خالد الغامدي الذي سوف يتغيب بسبب الإصابة.

أما علي الجهة الأخري, فنجد بان نادي الإتحاد السعودي يتواجد فى المركز السابع بإمتلاكه ثلاثة عشر نقطة, إذ ضيع الفريق علي نفسه فرصه تحقيقه الفوز علي نادي الشباب فى مباريات المرحلة السابقة ليكتفي فقد بتحقيقه التعادل معه بهدف لكل فريق, ويأمل الإتحاد الآن بان يقوم بإستعادة نغمة الفوز علي حساب مضيفه نادي النصر الذي لم يخسر أمامه فى منافسات الدوري منذ عام 2012.

اخبار النصر والاتحاد

وعن السلبيات التى نتجت عن تغيب اللاعب المصري محمد كهربا الذي يتواجد فى الوقت الحالي فى ألمانيا لعرضه علي طبيب متخصص فى إصابات الظهر, بعد أن شعر بآلام شديدة بعد إنتهاء المباراة التى كان يخوضها فريقه أمام الشباب, فى تغيير خطة لويس سييرا المدير الفني التشيلي لنادي الإتحاد السعودي, حيث قرر بأن يقوم بإجراء تعديل فى طريق لعب النادي بالإعتماد علي الثنائي الهجومي المميز الذي يتكون من التونسي أحمد العكايشي, وفهد المولد, كما تعمد بان يقوم بتكثيف منطقة وسط الملعب بأربعة لاعبيين لكي يجاري خط الوسط لنادي النصر لتميزه بالقوة.

وعن الأهلي المتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي 2017 الآن فيقوم بالبحث عن العلامة الكاملة حتي يحافظ علي صدارته الترتيب عندما يقوم بإستضافة نادي القادسية فى يوم الجمعة القادمة بأمر الله, ونجد بان نادي الأهلي السعودي الذي يتصدر ترتيب الدوري السعودي بإمتلاكه 21 نقطة فى رصيده فشل بأن يقوم بتوسيع الفارق بينه وبين الهلال صاحب المركز الثاني فى الصداره عندما سقط فى فخ التعادل مع نادي التعاون بنتيجة 1-1 وكان ذلك أيضا قبيل أن يفقد نقطتين غالتين علي أرضه أمام فريق الفيحاء.

ولهذا يطمح نادي الاهلي السعودي الأخضر بان يستعيد توازنه من جديد ويحصد الثلاث نقاط التى سوف تجعله متواجد ومحافظ علي مكانته فى الصداره إلي إشعار آخر, لاسيما وأن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين فى جميع صفوفه ومنهم , السوري عمر السومةومحمد العويس واليوناني فيتفا ومعتز هوساوي وليوناردو سوزا وتيسير الجاسم وكلاوديمير وحسين المقهوي واللاعب النيجيري اوبوابونا.

وعن باقي المباريات فمن المقرر بان يقوم نادي الباطن باللعب مع التعاون, والفتح سيقوم باللعب أمام الفيصلي, بنما قد تأجلت مباراة نادي الإتفاق مع نادي الهلال.

كما سوف يشهد يوم الغد الخميس أيضا مباراة الفيحاء والشباب, ومباراة الرائد واحد, ويوم السبت سوف يشهد مباراة الباطن مع التعاون, ومباراة الفتح مع الفيصلي.

توقيت مباراة النصر والاتحاد القادمة الخميس 23/11/2017

وفى خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعي كابتن نيوز موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة التى تأتي فى ضمن مباريات الجولة الـ 11 من منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي والتي من المقرر بان يتم خوضها فى يوم الخميس القادم بأمر الله تعالي وهو اليوم الموافق 23 / 11 / 2017 , فى اللقاء القوي بين الفريقين خاصة وأن كلا من هذين الفريقين من أكبر الأندية التى تتواجد فى مسابقة الدوري السعودي والذين يقوموا بالتنافس القوي علي تحقيق اللقب إذ نجد بأن كلا منهم يمتلك الكثير من اللاعبيين النجوم المتميزين فى كرة القدم, كما أن الشريحة الجماهيرية لكلا منهم كبيرة جدا فى المملكة العربية السعودية , ولهذا سوف نقدم لكم توقيت لقاء النصر أمام الإتحاد والقنوات التى من المقرر بأن تقوم بنقل المباراة كما سنقوم أيضا بمتابعة اللقاء معكم بامر الله تعالي منذ صافرة البداية إلي صافرة النهاية.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

وللإشارة فقد كان من المقرر بان يتم إقامة المباراة المقرر بين النصر والإتحاد علي أرضية استاد الملك فهد الدولي فى العاصمة السعودية “مدينة الرياض” ولكن كان هذا قبل صدور قرار من الإتحاد السعودي لكرة القدم أفاد خلاله قراراً بان يتم نقل ملعب المباراة بين الفريقين الاتحاد والنصر لكي يتم إقامتها علي أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد والذي يعرف بإسم معلب “الملز” وسبب هذا التعدل يرجع إلي وجود العديد من أعمال الصيانة التى تتم فى داخل استاد ملعب فهد الدولي, مما أجبر نادي الإتحاد السعودي علي قيامه بنقل اللقاء المقرر أمام النصر إذ من المتوقع بأن تشهد تلك المباراة الإقبال الجماهيري الكبير من جماهير كلا من الفريقين الذين لا يعرفون إلا لغة واحدة فقط ألا وهي لقة الإنتصار وخطف لقب الدوري السعودي لهذا الموسم ومنافسة كلا من الفريقين الكبيرين الهلال والأهلي الذي يتصدر الترتيب فى الحالي.

موعد مباراة النصر والاتحاد

والأن سوف ننشر لكم توقيت مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة لهذا اللقاء, حيث من المقرر بان يتم إقامة هذا اللقاء يوم الغد الخميس الموافق 23 / 11 / 2017 علي أرضية استاد الملز فى تمام الساعة الـسابعة وأربعون دقيقة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية , وفى تمام الساعة السابعة إلا تلت بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

أما عن القنوات التى ستقوم بنقل هذه المباراة القوية فمن المقرر بان يتم نقلها بشكل مباشر من خلال مجموعة قنوات إم بي سي برو الرياضية والتى تخصصت بنقل جميع مباريات دوري عبد اللطيف جميل بشكل حصري ومميز منذ إندلاع هذا الموسم الكروي المميز.

تاريخ المواجهات بين النصر والاتحاد

وعن تاريخ المواجهات التى قام كلا من الفريقين بخوضها فقد قاموا بخوض 18 مباراة فى منافسات دوري جميل السعودي ولكن النجاح كان لنادي النصر السعودي إذ نجد بانه تمكن من تحقيق الفوز فى ثماني مواجهات منها بينما حقق الإتحاد الفوز فى خمس مباريات والتعادل فى خمس آخرين, وعلي الرغم من الفارق بين كلا من الفريقين ليس بالفارق الذي يقال عنه كبير إلا أن نادي النصر السعودي لم يتلق الخسارة أبدا علي يد الإتحاد فى آخر تسع مباريات قامت بالجمع بينهم, إذ حقق فريق النصر الفوز فى سبع مباريات متتالية منذ نوفمبر 2013 وإلي نوفمبر 2016.