موعد مباراة السعودية وبلغاريا الودية بتاريخ يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017

جاء في جديد اخبار تجهيزات المنتخب الاخضر لودياته المقبله ضمن معسكر المنتخب السعودي التدريبي في البرتغال , حيث يستعد المنتخب الوطني لاجراء مباراة ودية اولا امام البرتغال ومن ثم مباراة السعودية وبلغاريا المحدده بتاريخ يوم الاثنين المقبل 13 نوفمبر الجاري , وكان من ابرز ماتم نشره بخصوص استعدادات اللاعبين والجهازين الاداري والفني , اهتمام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ” نائب رئيس الهيئة العامة للرياضه” بالوقوف على استعدادات المنتخب السعودي , بعد ان انطلق الى البرتغال مساء يوم الجمعه الماضي .

موعد مباراة السعودية وبلغاريا الودية

وجاءت الانباء متواتره حول خوض الأخضر مباراة ودية اولى ستكون في تاريخ يوم الثلاثاء أمام منتخب البرتغال , وبعدها باسبوع تقريبا حينما يلتقي المنتخب السعودي امام بلغاريا في نفس البرنامج الإعدادي والتدريبي لمونديال روسيا 2018 .

وفي سياق اخر فقد تمت مواصلة لاعبي الأخضر في يوم الاحد والاثنين لتدريباتهم وتحضيرات المواجهه الودية امام المنتخب البرتغالي , والتي تمت على ملعب الإستاد الوطني , باعتبار انها مستمره لليوم الثاني على التوالي من وقت وصول بعثة الاخضر الى العاصمة البرتغالية لشبونة.

ولقد كان المنتخب السعودي قد اهتم باجراء الحصة التدريبية قبل المباريات الوديه بحضور الأمير عبد العزيز الفيصل , وحضور بارز لرئيس الاتحاد السعودي عادل عزت.

فيما سعى المدرب الايطالي باوزا “مدير فني المنتخب السعودي ” على تركيز التدريبات لجميع اللاعبين بالمهارات اللياقية والبدنية , وذلك قبل أن ينتقل في الى توجيههم للتدريبات الفنية والتكتيكية , والاهتمام بجوانب مختلفه اثناء التدريبات يتم تركيزها على أساليب التمرير والتحرك في الملعب .

فيما نشرت الاخبار الرياضيه الصور الخاصه بتدريبات لاعبي الاخضر قبل اغلاق المعسكر التدريبي وجعله سريا , وكان يبدو عليها التنويع في طرق صناعة الهجمة , باعتبار انه نهج يسير عليه المدرب باوزا بغية فرض مناورة لجميع اللاعبين على كامل مساحة الملعب بتطبيق الجمل التكتيكية والمهارات الفرديه على اللاعبين .

موعد مباراة السعودية وبلغاريا