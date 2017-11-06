موعد مباراة السعودية والبرتغال الودية بتاريخ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017

ضمن عمليات الاستعداد التي يمضي قيلها لاعبي المنتخب السعودي الوطني لكرة القدم قبيل اقتراب موعد مواجهتهم امام المنتخب البرتغالي , في اللقاء الودي الذي سيكون بتاريخ يوم الجمعه القادم 10 نوفمبر 2017 , حيث نشرت الصحف الرياضيه قبل ساعات , صور عن حفل العشاء الذي اقامه الاستاذ عادل بخش، سفير خادم الحرمين الشريفين في البرتغال بحضور بعثة المنتخب السعودي في البرتغال .

موعد مباراة السعودية والبرتغال الودية

وكان هذا الاجتماع قد تم في مقر السفارة بالعاصمة البرتغالية لشبونة , وهو المكان الذي يستعد فيه المنتخب السعودي لخوض المعسكر الحالي الذي يسبق مرحلة دخول منافسات كاس العالم بروسيا , حيث تجري الاستعدادات الان للمشاركة في نهائيات كأس العالم من قبل لاعبي وادارة المنتخب الاخضر , لكاس العالم للعام المقبل 2018 .

ولقد كان في مقدمة البعثة الخاصه بلاعبي وادارة المنتخب في البرتغال , كلا من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مع حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاستاذ عادل عزت.

فيما قد تم تبادل الدروع التذكارية خلال تواجد الحضور في حفل العشاء , وقد بادر الأمير عبد العزيز بتسليم درعًا للسفير عادل بخش , ودرعا اخر الى نائب رئيس الاتحاد البرتغالي، همبرتو كويليو للشكر على الحضور ولكل مايتم تقديمه من جانبهما للمنتخب السعودي وادارته .

وتجدر الاشاره بأنه تقرر ان يتواجه المنتخب السعودي امام ثلاثه منتخبات خلال فترة الاعداد للمعسكر التدريبي للاعبيه قبل دخول كاس العالم 2018 , وسوف يلعب الاخضر ثلاثة مباريات ودية الاولى ستكون مباراة السعودية ولاتفيا , تليها مباراة السعودية والبرتغال , واخيرا مباراة السعودية وبلغاريا .

ومن المقرر ان يمتد معسكر الاخضر الاعدادي لمدة 15 يوما .

موعد مباراة السعودية والرتغال