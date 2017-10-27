مواصلة تألق الهلال في ديربي الرياض والفوز بـ 2-1 امام النصر في الجولة 8 من الدوري

ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي , تمكن الهلال “حامل اللقب ” من خطف الفوز الثمين من غريمه نادي النصر في ديربي العاصمه , الذي اقيم مساء يوم امس الخميس 26 اكتوبر 2017 , وحسم نتيجة اللقاء بـ 2-1 لصالح الزعيم والتنافس من جديد على الصدارة بين الهلال والاهلي .

حيث تمكن الراقي من الفوز على الفيصيل بـ 2-1 والحفاظ على الصداره التي يتعادل بها في عدد النقاط مع الهلال عند 19 نقطه الا ان الاهلي يتقدم بفارق الاهداف , ويتبقى للزعيم مباراة مؤجلة .

وبالفوز الذي حققه الهلال امام النصر في ديربي الرياض “قمة الجولة الثامنة” من الدوري السعودي فقد ارتفع رصيد الهلال الى 19 نقطه , وتستمر مسيرته في المنافسه للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي بفارق الأهداف عن النادي الاهلي الذي يسبقه بفارق الاهداف و المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط.

ومن جهه اخرى فقد تجمد رصيد نادي النصر بعد خسارته امام الهلال والتي تعتبر هي اول خساره له في المسابقة هذا الموسم , وذلك عند 13 نقطة وبقاؤه في المركز الثالث من سلم ترتيب الفرق للدوري السعودي بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وفي مجريات مباراة الهلال والنصر مساء الخميس 26 اكتوبر الحالي , فقد سبق النصر خصمه بالتقدم بهدف مبكر , جاء بتوقيع اللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة (2) من ركلة جزاء احتسبت لمصلحة نادي النصر , وفي اخر دقائق الشوط الثاني تمكن اللاعب الهلالي سالم الدوسري من احراز هدف التعادل الايجابي من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وضمن مجريات الشوط الثاني للقاء فقد تمكن نجم الهلال و المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو, من احراز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة (64) من خلال ركلة جزاء تم احتسابها لمصلحة نادي الهلال , ولم يتوقف عندها هدر الفرص الضائعه للتسجيل من قبل النصر والهلال معا , الا انهما عجزا عن ادراك الوقت لتحقيق اهداف اكثر , وانتهت المباراه بنتيجة 2 – 1 لصالح الزعيم .