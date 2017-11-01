مرتضي منصور يحدد موعد إقامة إحتفال تكريم أبطال فريق الزمالك لكرة اليد

إتخذ رئيس الفريق الأبيض “الزمالك” مرتضي منصور, قراره بأن يتم إقامة الإحتفال الخاص بتكريم نادي كرة اليد فى فريق الزمالك , مساء يوم الخميس القادم, بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للاندية أبطال الدوري للمرة العاشرة له.

يذكر بان نادي الزمالك لكرة اليد قد تم تتويجه فى يوم الاحد السابق بالبطولة الأفريقية بعد ان حقق الفوز علي نادي الترجي التونسي فى وسط جماهيره 29 / 31 .

كما حقق نادي الزمالك المصري لقب بطولة أفريقيا تسعة مرات قبل ذلك إذ تم تتويجه لهذه البطولة فى الاعوام 1979 و1980 و1981 و1986و1991 و2001 و2002 و2011 و2015 وكان ذلك قبل أن يقوم بإضافة النجمة العاشرة فى نسخة هذا العام 2017.