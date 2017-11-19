متى موعد المولد النبوي الشريف 1439 / 2017

دار الإفتاء تعلن بأن يوم الجمعة 1 ديمسبر 2017 هو يوم المولد النبوي الشريف, ففى الوقت الحالي نجد بأن الكثير يسأل متي موعد المولد النبوي الشريف لعام 2017, وهنا علي صحيفة كابتن نيوز الإخبارية ننشر لكم موعد المولد النبي الشريف.

إذ قامت دار الإفتاء بإستطلاع هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1439 هجرياً, وثبت بأن أول أيام سيكون بعد يوم الغد الإثنين, وأن يوم الغد الأحد هو اليوم المتمم لشهر صفر.

موعد المولد النبوي الشريف 1439

وبهذا سيكون موعد المولد النبوي الشريف فى يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2017 ميلاديا والموافق 12 ربيع الأول 1439 هجرياً.