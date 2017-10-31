توقيت موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي الاربعاء 1-11-2017

يستعد فريقي الهلال والشباب لخوض منافسة الجولة التاسعه من الدوري السعودي للمحترفين , قمة الجولة التاسعه , ويحظى الهلال بتصدر الترتيب مع الاهلي جده , بنقاط متساويه , الا ان الاهلي يتقدم ويتصدر في الترتيب بفارق الاهداف عن الزعيم , الذي تبقت له مباراة مؤجله , فيما يطمح الشباب الذي لاقي كثيرا من الخسائر منذ بداية الدوري للموسم الحالي , لان يعوضها ويفرض سيطرته على ضيفه الهلال خلال المواجهه المرتقبه بينهما يوم غد الاربعاء بتاريخ 1 نوفمبر 2017 – 12 صفر 1439 .

موعد مباراة الهلال والشباب “ديربي الرياض”

البطولة : بطولة الدوري السعودي “جولة 9 “

التوقيت : عند الساعه الـ 7:45 مساء بتوقيت العاصمه السعودية الرياض

ارض اللقاء : على ارض استاد الامير فيصل بن فهد

القناة الناقلة : بث حصري بماشر عبر mbc pro sport 1

التعليق : ناصر الاحمد وفارس عوض

في جديد الاخبار التي تم تداولها عن مباراة الهلال والشباب فسوف يتقابل الفريقان في ديربي الرياض مساء يوم غد الاربعاء , حيث يخوض نجم نادي الهلال سابقا ونجم الششباب حاليا ” اللاعب ناصر الشمراني ” التصادم والقمباله الاولى لفريقه الحالي الشباب امام فريقه السابق الهلال في اللقاء المقام ضمن الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي.

وتجدر الاشارة الى ان اللاعب الشمراني قد انضم لنادي الهلال في صيف 2013 كان قبلها في نادي الشباب لمدة 7 أعوام , وشاء القدر ان يعود مجددا الى فريقه , وذلك قبل بداية الموسم الحالي , بنظام الاعاره من قبل نادي الزعيم .

وفي هذا الصدد فان اللاعب الشمراني حاليا يبحث عن التالق , بالخصوص بفرصة لقاء الشباب امام الهلال في مباراة الغد , ولمقابلة الفريقان في نظر الشمراني امور كثيره ومنها , رغبة اللاعب في رد اعتبار الشمراني امام مدرب الهلال أمام رامون دياز الذي كان السبب في ابعاد اللاعب عن تشكيلة الزعيم لهذا الموسم , وذلك حينما فضل عليه البرازيلي ليو بوناتيني في الموسم الماضي .

الامر الذي جاء منه فرض عليه الخروج معارًا للعين الإماراتي، وتم قبل أن يرفض الأرجنتيني استمرار “الزلزال” مع الهلال وذلك بعد عودته بنهاية الموسم الماضي 2016 , كما ويرغب الشمراني في هدفه الثاني في هذا اللقاء الى زيادة الحصيلة التهديفية للشمراني في شباك الهلال التي سبق وسجل فيها سبعة اهداف .

ويسعى نجم الشباب الشمراني , لتقديم افضل مالديه , رغبه منه بمنح فريقه 3 نقاط انتظرها الشباب طويلا ومنذ الجولة الرابعة , حيث تمكن الشباب من تحقيق نقطتين فقط بخوض اربعة مباريات انتهت منهما مرتين بالتعادل ومرتين بالهزيمه .

وللتعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي “جميع الفرق”