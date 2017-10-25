مباراة النصر والهلال.. وابرز تصريحات مدرب النصر جوستافو كونتيريس حول المواجهة

تقدمت التصريحات الخاصه بمؤتمر نادي النصر قبيل اقتراب موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي القمة المقام يوم غد الخميس في الرياض , وكان من اهم ماتناولته الصحف الرياضيه المحليه حول مقابلة الاعلام مع مدرب نادي النصر الأرجنتيني جوستافو كونتيريس , الذي اعترف من خلال تصريحاته حول مباراة النصر والهلال وصعوبة هذا اللقاء الذي سيواجه فريقه يوم غد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين .

مباراة النصر والهلال..

وكان من اهم ماصرح به جوستافو خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم امس الثلاثاء في مقر النادي بالرياض بصحبة حارس مرمى الفريق حسين شيعانبالاشاره الى عنوان هذه المواجهه القويه حينما قال عنها :”مواجهة فريقي في يوم الخميس هي مواجهة كبار”.

وأضاف جوستافو ضمن تصريحاته بقول :

“حاليا نادي الهلال يعيش استقرارًا فنيًا، ويملك عناصر ولاعبون جيدون جدا , وهو الحال ذاته لفريقنا النصر حيث اننا نملك لاعبين مميزين , ودوما ماتعتبر هذه اللقاءات بمثابة حافز للاعبين لكي يتمكنوا من تقديم افضل مالديهم ”

وتابع مدرب النصر ضمن تصريحاته التي تسبق مباراة النصر والهلال بقوله :

“أنَّ هذه المباريات تعتبر في جماهيرها وقوتها بمثابة تحدٍ لنا كجهاز فني فاننا وبالرغم من قصر المدة مع تواجدنا في الفريق الا انني قضيت أتمنى أن تكون المباراة قويه وممتعة من الفريقين وان نقدم اداء جيدا ونحظى بالفوز”.

وتجدر الاشاره الى ان المدير الفني لنادي النصر كونتيريس قد سبق واوضح على انه شاهد كثير للمباريات لنادي الهلال ومن خلالها تمكن من التعرف على العناصر التي يمتلكها , وفي هذه فقد بيّن بأن سيسخر تركيزه في مباراة النصر والهلال يوم غد الخميس على الجوانب الاهم , كما ولقد اكد على احترامه لكل الفرق السعوديه ومنها نادي الهلال .

وعن اهم ماورد في المؤتمر الصحفي من جانب نادي النصر فقد قال مدرهم :

“نحن في اللقاء المقبل نسعى أن يكون عطاؤنا منتظم في حالة الدفاع، وسوف نحاول ان يكون أكثر فعالية في الناحية الهجومية”.

ولم ينسى جوستافو امر التعليق على عودة نجم فريقه اللاعب محمد السهلاوي واللاعب يحيى الشهري , وكيف ان عودتهما جاءت بشكل متعاقب بالرغم من الإصابات التي تعرضوا لها في المنتخب وهو الامر الذي جعل مشاركتهما في المباراة الماضية للنصر مقتصره فقط على الشوط الثاني .

وفي التعقيب عن مدرب الهلال دياز ” مواطن جستافو” فقد أشاد مدرب النصر به وباداءه كمدرب للزعيم وقيادته للفريق بقوه الى نهائي ابطال اسيا , وعلق عنه قائلا :

“لقد سبق والتقينا أنا ودياز مع المنتخبات التي دربناها ولقد كنت متفوقًا عليه دوما حينها الا انه في الوقت الحالي دياز من يتفوق عليَّ بمعرفته أكثر لاسرار كرة القدم السعودية بامكانيات فريقه او طريقة لعب الفرق الاخرى , وياتي ذلك غالبا بسبب الفترة الزمنية التي قضاها هنا في المملكة “.