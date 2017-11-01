مؤرخ مصري: الزعيم سعد زغلول كان مدمناً للخمر والقمار

خرج أستاذ التاريخ الحديث فى جامعة حلوان, الدكتور عاصم الدسوقي, بتصريح جديد له, أوضح من خلاله بأن الزعيم الراحل سعد زغلول قام بالذكر فى المذكرت الخاصة به أشياء لا يمكن أن يتم نشرها إلي الرأي العام, وعلي الرغم من ذلك فقد كان يسجل ذلك, لأنه علي دراية تامية بأن هذه المذكرات لن يتم نشرها فى المستقبل.

وأوضح استاذ التاريخ “الدسوقي” فى خلال حواره علي قناة المحور الفضائية المصرية مع الإعلامي محمد الباز فى برنامجه “90 دقيقه” بان الزعيم الراحل سعد زغلول قام بفضح نفسه واعترف بانها كان يقوم بممارسة القمار فى المذاكرات الخاصة به.

وتابع قائلا بأن سعد زغلول قد قال بأن داء الخمر والقمار قد تمكن منه, وفى منفاه بجزيرة مالطا قام بالكتابة فى مذاكرته بان أعمال العنف فى ثورة 1919 أمور تضر بقضيتنا.