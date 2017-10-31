فؤاد علام: القوات المسلحة لديها القدرة بالسيطرة علي تحركات الإرهاب فى الصحراء الغربية

أشاد عضو المجلس القوي لمكافحة التطرف, اللواء فؤاد علام, وثمن الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية ونجاح قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة فى عملية العودة لمعاوم مباحث قسم أكتوبر, النقيب محمد الحايس, من أيدي الجماعات الإرهابية التى تتواجد فى منطقة الواحات.

إذ خرج اللواء “علام” فى تصريحات تلفزيونية فى مداخله له بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي خالد صلاح علي قناة النهار فى برنامج “آخر النهار” قائلاً بان التقارب الذي يتواجد بين حركتي حماس وفتح سيكون له الأثر الكبير علي تواجد العناصر والمنظمات الإرهابية فى سيناء وبالتالي سوف تنتقل مسارح العمليات الإرهابية إلي الصحراء الغربية خاصة وأن عدد العائدين من العناصر والمنظمات الإرهابية من كلاً من سوريا والعراق يتمركزون فى دولة ليبيا لأنها دولة مفتوحة علي جميع الجهات, وبالتالي فنحن نتوقع بان يكون هذا هو مسرح العمليات فى الفترة الراهنة.

كما أشار اللواء “نصر” أيضاً إلي أن النقيب الحايس سوف يكون مصدر شديد الاهمية للمعومات لكي يتم كشف خطط الإرهابين والدروب والمعابر التى قاموا بسلوكها, واسترد كلامه قائلاً: “بان جغرافيا المنطقة شديدة الخطورة إذ بعض المناطق تمتلئ بالدروب والتلال والعناصر الإرهابية متدربة علي كيفية العمل بإختراق هذه المناطق , ما قد تم اليوم وسابقاً يؤكد للجميع بان القوات المسلحة لديها الفكرة الكاملة والجيدة عن جميع هذه المعابر وسوف يتم السيطرة عليها بأمر الله تعالي”.