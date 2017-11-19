عمر جابر ينضم إلي النادي الأمريكي “لوس أنجلوس جالاكسي” لمدة موسم كامل

قام الظهير الأيمن للمنتخب الوطني ولاعب نادي بازل السويسري, عمر جابر, بالإنتقال إلي صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي, وذلك سيكون إبتداءاً من فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بأمر الله تعالي.

وعلمت الصحيفة المصرية, اليوم السابع, بأن اللاعب عمر جابر قد حصل علي موافقة إدارة نادي بازل السويسري بالإنضمام إلي صفوف النادي الأمريكي “لوس أنجلوس جالاكسي” وذلك لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة ابتداءاً من شهر يناير القادم .

كما قام وكيل أعمال اللاعب عمر جابر, احمد عبد القادر ميدو, بالكشف بأن الفريق الأمريكي سوف يقوم بالكشف عن ميعاد إنعقاد المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب عمر جابر إلي وسائل الإعلام الأمريكية فى خلال الأيام القليلة القادمو إذ يتم في الوقت الحالي وضع اللسماء النهائية لإتمام تلك الصفقة بشكل نهائي.

يذكر بان نادي لوس أنجلوس جالاكسي يعد من أكثر الفرق الأمريكية التى لها شهرة واسعه فى الولايات المتحدة, وقد سبق وأن قام باللعب من بين صفوفه العديد من نجوم الكرة العالمية الذين من أبرزهم اللاعب المعتزل الإنجليزي النجم ديفيد بيكهام, والمهاجم الأيرلندي روبي كين.