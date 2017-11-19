طالبات مدينة جامعة القاهرة يتفاجئن بتعليق رئيس الجامعة

قام رئيس جامعة القاهرة. الدكتور “محمد عثمان الخشت” بمفاجأة طالبات وطلاب المدينة الجامعية بتعليقه علي المنشورات الخاصة بهم علي موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك”, وكان ذلك فى داخل المجموعات التى قامت الطلاب والطالبات بإنشاءها لتخصيص منصة لقاطني المدينة الجاميعة للتعليق علي أهم وأبرز المشكلات التى يتعرضو لها.

وهنا قرر رئيس الجامعة “الخشت” فى تصريخ خاص لجريدة اليوم السابع المصرية, بأن يقوم بصرف ملبغ مالي قدره “الف جنيه” لأحد عمال النظافة فى المدينة الجاميعة للطلاب وأسمه “ناصر حلمي” وذلك بسبب حرصه القوي علي أداء عمله إلي ساعات متأخرة من الليل, كما قام “الخشت” أيضاً بالتعليق علي رئيس منشورات الطالبات التى تهتم بشكواهم من المعاملة الخاصة ببعض العاملات هناك.