شيرين شمس يوضح اهمية الحضور الجماهيري لمؤازرة الاهلي أمام الوداد المغربي السبت القادم

حظي الحضور الجماهيري لمؤازرة النادي الاهلي المصري قبل سفره إلي المغرب لمواجهة فريق الوداد المغربي علي إعجاب المدير التنفيذي للنادي الاحمر, شيرين شمس, وأثني عليه, كما أكد بان هدف القلعة الحمراء هو إقتناص للقب من برائن بطل دولة المغرب.

ومن المقرر بأن يقوم النادي الاهلي المصري بمواجهة فريق الوداد المغربي فى يوم السبت القادم بامر الله تعالي فى إياب منافسات الدور النهائي لبطولة دوري أفريقيا, والتى من المقرر بان يتم خوضها علي أرضية استاد محمد الخامس, وذلك بعد إنتهاء مباراة الذهاب فى برج العرب بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

إذ صرح “شمس” فى تصريحاته خلال مداخلة له علي قناة أون سبورت الفضائية المصرية ببرنامج “خاص مع سيف” قائلاً: بأن الجماهير قامت بمساندة الفريق بقوة وهذا هو الاهم علي الرغم من إلغاء المران إلا ان اللاعبين قد حصلوا علي الجرعة المعنوية القوية قبل أن المباراة المرتقبة لهم أمام الوداد المغربي, والفريق من المقرر بأن يسافر في يوم الغد بإذن الله تعالي إلي كازابلانكا وكلنا أمل بان تكون رحله عودته إلي الوطن مرفقة باللقب إن شاء الله”.