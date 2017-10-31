دخول العائلات السعودية الى الملاعب رسمياً مع بداية 2018 بقرار هيئة الرياضة

اصدرت رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على لسان رئيسها الأستاذ تركي آل الشيخ “رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية” قبل يومان في مساء الأحد الماضي القرار الخاص بالسماح بدخول وحضور العائلات السعودية الى الملاعب الرياضيه , وتهيئة الاجواء المتناسبه لهذا الامر من قبل هيئة الرياضه السعوديه .

وقد تم الاجتماع لاصدار مجموعه من القرارات المتجدده من هيئة الرياضه , وذلك بحضور أصحاب السمو رؤساء أندية دوري المحترفين مع حضور بارز لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم , ضمن مؤتمراً صحفياً تم من خلاله الاعلان عن مجموعه من القرارات والتعليمات التنفيذية , وبعض الحلول لملفات وقضايا رياضية مهمه خلال المرحلة الحالية والقادمة .

وكان المؤتمر قد بدا بكلمة لرئيس الهيئة خص قيها تقديم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بخصوص كل مايتم تقديمه الى الرياضة السعودية من دعم ورعاية وتطوير يهدف الى بلوغ وتحقيق أفضل النتائج والمستويات ضمن المسابقات اليراضيه في المحافل القارية والدولية .

وتم من خلال كلمته توجيه الثناء والتقدير على التعاون الكبير الذي يشهده الجميع من رؤساء الأندية ومن جميع الرياضيين والمشاركون في تطوير هذا المجال محليا , لكي يبلغ اخيرا افضل المستويات ويصبح بها مجال الرياضة متميز في وطننا الغالي .

كما ولقد نوه رئيس هيئة الرياضه اثناء استعراض بعض من اتفاقيات متنوعة شملت ألعاب عديدة ستحقق نقلة نوعية في صناعة الرياضة في كلمته التي القاها لكي يؤكد من جهته على الاهتمام بكافة الألعاب وبكل ما يمكن أن يكون له دور فاعل في رفع وتطوير الرياضة وممارسيها.

وعن ابرز الامور التي يتم منها تحسين بيئة الملاعب فقد تقرر الاتي :