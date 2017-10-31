دخول العائلات السعودية الى الملاعب رسمياً مع بداية 2018 بقرار هيئة الرياضة

اصدرت رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على لسان رئيسها الأستاذ تركي آل الشيخ “رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية” قبل يومان في مساء الأحد الماضي القرار الخاص بالسماح بدخول وحضور العائلات السعودية الى الملاعب الرياضيه , وتهيئة الاجواء المتناسبه لهذا الامر من قبل هيئة الرياضه السعوديه .
وقد تم الاجتماع لاصدار مجموعه من القرارات المتجدده من هيئة الرياضه , وذلك بحضور أصحاب السمو رؤساء أندية دوري المحترفين مع حضور بارز لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم , ضمن مؤتمراً صحفياً تم من خلاله الاعلان عن مجموعه من القرارات والتعليمات التنفيذية , وبعض الحلول لملفات وقضايا رياضية مهمه خلال المرحلة الحالية والقادمة .
وكان المؤتمر قد بدا بكلمة لرئيس الهيئة خص قيها تقديم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بخصوص كل مايتم تقديمه الى الرياضة السعودية من دعم ورعاية وتطوير يهدف الى بلوغ وتحقيق أفضل النتائج والمستويات ضمن المسابقات اليراضيه في المحافل القارية والدولية .
وتم من خلال كلمته توجيه الثناء والتقدير على التعاون الكبير الذي يشهده الجميع من رؤساء الأندية ومن جميع الرياضيين والمشاركون في تطوير هذا المجال محليا , لكي يبلغ اخيرا افضل المستويات ويصبح بها مجال الرياضة متميز في وطننا الغالي .
كما ولقد نوه رئيس هيئة الرياضه اثناء استعراض بعض من اتفاقيات متنوعة شملت ألعاب عديدة ستحقق نقلة نوعية في صناعة الرياضة في كلمته التي القاها لكي يؤكد من جهته على الاهتمام بكافة الألعاب وبكل ما يمكن أن يكون له دور فاعل في رفع وتطوير الرياضة وممارسيها.
وعن ابرز الامور التي يتم منها تحسين بيئة الملاعب فقد تقرر الاتي :
- عمل منصة لبيع التذاكر الكترونياً وان يتم في فتره لاتزيد عن 5 أشهر من تاريخه .
- البدء بتركيب بوابات الكترونية في كل من ( استاد الملك فهد الدولي ـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ـ استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ـ مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ) والعمل على تطوير البوابات الإلكترونية في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة .
- البدء بافتتاح المقصورة للجماهير واعتبارها فئة جديدة للتذاكر .
- البدء بعمل مجمع ترفيهي شامل وملتقى للجماهير وضروة احتواءه على مجموعه من الخدمات تتضمن كلا من : مركز تموين غذائي , مطاعم , مقاهي , شاشات عرض للبرامج والمباريات , وان يكون متوفرا في : استاد الملك فهد الدولي ـ, استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام , استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة .
- العمل على تركيب أجهزة لتهوية استاد مدينة الملك عبدالله في جدة وبلوغها نحو 160 جهازاً وان لاتزيد مدة العمل عليها عن 5 أشهر .
- العلم على إعادة تنظيم أسعار تذاكر المباريات المحلية لجميع الدرجات .
- دخول العائلات الى الملاعب , وتوفير اماكن ومقاعد مخصصه لهم , مع بيئة ترفيهيه متلائمه للاطفال والعائلات , وبدء تنفيذ القرار مع دخول العام 2018 .
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