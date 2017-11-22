تخوض الانديه السعوديه في دوري المحترفين للموسم الحالي 2017 – 2018 , اقوى المنافسات التي تستمر مابين ارتفاع وانخفضا في نتائج الدوري السعودي , ولقد وصلت المباريات حاليا الى الجولة العاشره , ويتصدر ترتيب الدوري السعودي نادي الاهلي جده , حيث انه متقدما على الوصيف الهلال بنقطه واحده , مع العلم بان هناك مباريات مؤجله للهلال بسبب تعارضها مع توقيت منافساته في دوري ابطال اسيا 2017 .

جدول ترتيب الدوري السعودي 2017

ومن هنا نوفر لكم اليوم عبر موقع “كابتن نيوز” جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة العاشره من عمر المسابقة , حيث ان الاهلي جده متصدرا الترتيب حتى الان برصيد 21 نقطه , نالها بعد خوضه لعشرة مباريات , فقد فاز في ستة مباريات منها وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحده .

فيما يحتل الهلال وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد عشرون نقطه , حيث خاض عدد ثمانية مباريات حتى الان , وقد فاز في عدد ستة مباريات فيما حقق التعادل في 2 فقط ولم يخسر ولا مباراه منذ بداية الدوري السعودي 2017 .

وفي المرتبه الثالثه لجدول ترتيب الدوري المحلي , فان نادي النصر يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطه , نالها بعد خوضه لعدد تسعة مباريات , تمكن خلالها بالفوز في 9 مباريات , وتعادل في اربعة مباريات , فيما خسر مره واحده فقط .

وعن ترتيب المراكز للانديه الاخرى في جدول ترتيب الدوري السعودي , فنجد بان نادي الفيصلي ياتي في المرتبة الرابعه , ونادي الفتح في المرتبة الخامسه , ونادي الباطن في المرتبة السادسة , ونادي الاتحاد في المرتبة السابعه , ونادي القادسية في المرتبة الثامنه , ونادي التعاون في المرتبة التاسعه , ونادي الاتفاق في المرتبة العاشرة , ونادي الشباب في المرتبة الحادية عشرة , ونادي احد في المرتبة الثانية عشرة , ونادي الفيحاء في المرتبة الثالثه عشرة , ونادي الرائد متذيلا بالترتيب في اخر مرتبه وهي الرابعه عشرة برصيد 5 نقاط فقط .

وعن جديد ماتقدم من اخبار حول الانديه السعوديه في منافسات الدوري السعودي , فقد تمكن نادي الاهلي جده من استعاد خدمات اللاعب ياسر المسيليم “حارس المرمى” بعد مثوله للشفاء من العملية التي اجراها قبل اسابيع , فيما تمكن الاهلي ايضا من استعادة مجهودات اللاعب النيجيري ابوابونا ” لاعب خط الدفاع” وقد تمكنا من الدخول مجددا في تشكيلة الاهلي بعد أن حصلا على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، والمشاركه في اخر لقاء جمع الاهلي بالتعاون .

وعن متابعات اخبار النادي الاهلي “متصدر ترتيب الدوري السعودي ” فقد كان الاهلي قد بدأ الثنائي المصاب على الأسمري واللاعب المصري محمد عبدالشافي، بامكانية دخول مرحلة التأهيل عقب الإصابة، وعليها فقد اكدت التقارير الطبية صعوبة لحاقهما بمباراة التعاون

وحيث ان المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ” مجير فني الاهلي ” كان بانتظار عودة لاعبي الفريق الدوليين قبل موقعة الاهلي والتعاون , وذلك ليتمكن من التعرف على مدى جاهزيتهم وامكانية الاستفادة من خدماتهم لفي المواجهات المقبله حيث واجه الاهلي التعاون في الجولة الماضية “العاشرة” ومن المقرر ان يواجه القادسية في المواجهه المقبله ” الجولة الـ 11 ”

وتجدر الاشاره الى ان تدريبات الاهلي قد شهدت متابعة رئيس النادي الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل قبل جخوله امام التعاون , وذلك في ملعب الجوهرة، ولقد قام الامير تركي بالوقوف على استعدادات الفريق الاهلاوي قبل المغادرة إلى القصيم .

فيما تم توجيه اللاعبين الى بعض الامور من قبله بحيث يتم التركيز عليها في كافة المواجهات المقبله , واليت اصبحت صعبة المنافسة وقال رئيس النادي في رسالته للاعبين :

“حاولوا ان تركزوا دوما في الملعب واتركوا الباقي علينا”.

وباستمرار طرح الاخبار الخاصه بت جدول ترتيب الدوري السعودي 2017 , فقد سبق وصرح الموقع الرسمي للنادي الاهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر , بانه تمت مغادرة قائد الفريق تيسير الجاسم مع البعثة الى القصيم للقاء التعاون واتمام جاهزية الجاسم للقاءات المقبله لفريقه امام التعاون والقادسية , وعودته اخيرا بعد الغياب الطويل بسبب الأصابة .

وفي سياق اخر , فقد تم اخذ القرار من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم , بالعمل على تبديل ارضية الملعب الذي سيتم عليه اجراء مواجهة النصر امام الاتحاد جدة , في اطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.

وعليها فقد تقرر ام يتم نقل مواجهة العالمي والعميد إلى ملعب “الملز”بالعاصمه الرياض , بعد ان كان الاعلان عن اقامة الكلاسيكو في استاد الملك فهد الدولي بالرياض .

وعن اهم الاسباب التي دعت اللجنه الرياضيه السعوديه , بنقل المواجهه الناريه بين الاتحاد والنصر , فقد جاء نقل المباراة بين الفريقين، بسبب أعمال الصيانة التي يتم اجراؤها في الوقت الراهن بارضية ااستاد الملك فهد الدولي.

ومن الجدير بالاشاره ان نادي النصر , يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين , برصيد 16 نقطة نالها بعد خوضه لعدد تسعة مباريات , وبالمقابل فان نادي الاتحاد يقبع في المركز السابع برصيد 13 نقطه نالها بعد خوضه لعدد 10 مباريات .

وباعتبار ان لاعبي نادي النصر السعوديقد تلقوا جرعه كبيره من الروح المعنويه العاليه بعد فوزهم بنتيجة 5-0 امام الرائد , وذلك قبل دخولهم مواجهة اتحاد جدة, في المنافسه المنتظره لكلاسيكو كرة القدم السعوديه في جولة الدوري الحاديه عشرة , والمقرر موعدها في تاريخ يوم الخميس المقبل،23 نوفمبر 2017 في مدينة الملز .

واكدت الاخبار المتابعه لجديد الدوري السعودي , عن جاهزية اللاعب إبراهيم غالب , وجدخوله للمشاركة في مواجهة كلاسيكو النصر والاتحاد , فقد كان اللاعب ابراهيم غالب قد حرم من المشاركه مع فريقه النصر بسبب تعرضه لإصابة طفيفة خلال معسكر الفريق بجبل علي في الإمارات، والتي كانت خلال فترة توقف الدوري السعودي في شهر سبتمبر الماضي .

ونعرض لكم هنا جميع مباريات الدوري السعودي للجولة القادمة “الحادية عشره” لجميع الانديه ..

جدول ترتيب الدوري السعودي 2017

كما ونوفر لكم رسم توضيحي لـ جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2017 – 1439 لجميع فريق الدوري بالترتيب , وكم لعب كل فريق من المباريات حتى الان , وكم يملك من النقاط , وكم عدد المباريات اليت فاز فيها او خسر او تعادل .. نوفمره لكم للتسهيل على زوارنا الكرام ..