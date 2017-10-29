توقيت موعد مباراة الهلال السعودي و اوراوا الياباني في نهائي دوري ابطال اسيا 2017

تقدمت الصحف الرياضيه بتداول اخر اخبار مباراة الهلال و اورورا , وتحديد الموعد الرسمي لها من قبل اتحاد كرة القدم الاسيوي , حيث اهتمت الاخبار الرياضيه السعودية والاسيويه والعربيه بمتابعه ابرز استعدادات الفريق السعودي “الهلال” والفريق الياباني “اوراوا” للدور النهائي الاسيوي المقرر اقامته في اول شهر نوفمبر المقبل , على ارضية استاد الملك فهد الدولي بالرياض .

ونقلت الصحف الرياضيه في جديدها عن مباراة الهلال واوراوا , تقدم فهد المفرج ” مدير إدارة كرة القدم بنادي الهلال السعودي” بزيارة رسميه الى ارضية استاد سايتاما الياباني , وذلك بصحبة منسق الفريق “فهد المديد” في صباح يوم امس السبت 28 اكتوبر , ومتابعه اداء الفريق الياباني قبل النهائي الاسيوي في العاصمة اليابانية طوكيو .

كما وان ملعب سايتاما سيكون هو المحتضن لواقعة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 , التي ستكون المفصل لكاس ابطال اسيا هذا الموسم 2017 , بين الهلال السعودي واوراوا ريد دياموندز , حيث سيكون لقاء الذهاب في الرياض بتاريخ 18 نوفمبر , فيما سيكون لقاء العوده بتاريخ يوم 25 نوفمبر 2017 .

ومن المصادر المطلعه على زيارة المفرج والمديد لفريق اوراوا الياباني , فقد تم التركيز على عدة جوانب من قبلهم شملت ارضية الملعب والمرافق الخاصه به ومدى إمكانياته , وتم ذلك تعقيبا لـ التنسيق مع اتحاد كرة القدم الياباني المرافق لضيوف الوفد الهلالي السعودي هناك .

وتجدر الاشاره الى انه سيتم تحديد ادارة الهلال لكثير من الجوانب في مواجهة الزعيم امام اوراوا خلال وجودهما بطوكيو , والاهتمام بمعرفة الملعب الذي ستقام عليه تدريبات الفريق فور وصولهم الى طوكيو قبل المباراة , والتاكيد حول مكان و مقر إقامة البعثة الهلالية هناك .

وكانت ادارة موقع الهلال الرسمي على تويتر قد اكدت على موعد مغادرة بعثة الفريق الهلالى الى اليابان، وبانها ستكون في وقت مبكر قبل المباراة , وذلك بغرض تعود اللاعبين على الاجواء هناك والتاقلم معها قبل موعد ويوم المباراه “مباراة الهلال واوراوا , قمن المتوقع ان تكون اجواء اليابان حينها ممطره .

موعد مباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني