توقيت موعد مباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني في اياب نهائي ابطال اسيا 2017

في اللقاء المنتظر لنهائي ابطال اسيا في موسمه الـ 2017 , فان عشاق الازرق على موعد لحضور ومشاهدة مباراة الهلال واوراوا في اياب نهائي ابطال اسيا اخر مباراه ستجمع بين الفريق السعودي ونظيره الياباني في طوكيو , وفي لمحة عن تفاصيل المباراه النهائيه لابطال اسيا هذا الموسم , نذكر لكم موعد وتوقيت مباراة النهائي الاسيوي مع ملخص مباراة ذهاب الفريقان التي تمت في العاصمه السعوديه الرياض .

موعد مباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني

حيث انتهت مباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني ” الذهاب ” بنتيجة التعادل الايجابي هدفا لكليهما , وكانت نتيجة التعادل قد فرضت نفسها على لقاء الذهاب بين الهلال السعودي وضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني , في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض للتمهيد لمباراة النهائي الاسيوي , اي قبل المباراه النهائية التي سيتوج فيها احدهما بطلا لمسابقة اسيا 2017 في العاصمة اليابانيه طوكيو .

وفي اللقاء الاول الذي تم بين الهلال واوراوا , فللاسف لم يتمكن نادي الزعيم من استغلال عاملي الأرض والجمهور , بل انه اكتفى بالتعادل بعد عرض أقل من المتوقع للازرق , ومع هذا فتبقى الفرصه والامل منتظران في لقاء الحسم “مباراة اياب نهائي ابطال اسيا ” المقرر اقامتها في تاريخ يوم السبت المقبل بتاريخ 25 نوفمبر 2017 – 7 ربيع الاول 1439 في اليابان.

ومن خلال ماتضمنته التقارير الاخباريه الرياضيه حول أبرز أسباب ظهور نفوذ التعادل على مباراة الذهاب “نهائي اسيا “التي اجريت مساء يوم السبت 18 نوفمبر الجاري بين الهلال وأوراوا.

ومن اهم الاسباب التي سيطر منها التعادل بين الفريقين او ضربة للهلال في ارضه والتي كانت في وقت مبكر جدا , وذلك عندما تم احراز الهدف الاول و المبكر من الفريق الياباني وكان هو الامر الذي تسبب بحدوث ربكه في حسابات لاعبي وجماهير الهلال , وتذبذت قرارات المدرب الأرجنتيني رامون دياز في خيارات اللاعبين والتبديل فيما بعد .

ومن جهه اخرى فقد كان عامل استغلال مدرب فريق ريد دياموندز الياباني للترهيب النفسي , ومحاولة الظغط على الفريق الخصم بحسب ان هذه هي مباراة النهائي , وكان لهذا الامر عاملا مساعدا في تحقيق هدفًا مبكرًا جاء بعد مرور سبعه دقائق فقط من عمر اللقاء , وقد حققه اللاعب البرازيلي رافايل سيلفا , وازدادت به الضغوط على نادي الهلال.

كما وننوه هنا الى ان ابرز اهم العوامل التي حقق منها الفريقان التعادل الايجابي الى اخر دقائق المباراه , كان لسبب خروج نجم الزعيم كارلوس إدواردو من المباراة بسبب الاصابه , ومنها فتعتبر إصابة البرازيلي إدواردو المشهور بصناعة العاب الفريق على مدى موسم كامل , وكانت تلك الاصابه له في بداية المبراة بمثابه ضربة قاسية للفريق الأزرق , فقد تمت مغادرة البرازيلي من ارض الملعب بعد 19 دقيقة فقط من بدء اللقاء بين الهلال واوراوا , وبالطبع فنيا فانها مشكله كبيره للزعيم , وقد اخلت بخطته في هذا اللقاء .

وقد ذكرت التقارير الرياضيه ان من ابرز عوامل سيطرة التعادل على مباراة ذهاب نهائي ابطال اسيا , كان في فروقات العامل البدني, حيث تفوق الفريق الياباني بشكل واضح من ناحية المستويات البدنية , ويعتبر هذا الأمر قد ظهر جليا فور مرور ساعة من اللعب.

ولا يفوت جماهير الزعيم , الالتفات الى كثرة الإنذارات التي اثرت على لاعبي فريقهم , حيث جاءت كثرة البطاقات الصفراء والتي نالت من مجموعه كبيره من لاعبو الهلال, الامر الذي فرق التحامهم الفني والبدني والتكتيكي في الشوطان .

فقد أشهر الحكم الأردني” أدهم مخادمه” البطاقة الصفراء في مباراة الهلال واوراوا لسبعة لاعبين من صفوف الزعيم وهم , اللاعب الأوروغوياني ميليسي واللاعب السوري عمر خريبين واللاعب محمد جحفلي واللاعب نواف العابد واللاعب محمد البريك واللاعب محمد إبراهيم كنو واللاعب ياسر الشهراني.

وتنتظر جماهير الازرق تعويض النتائج وتدارك الاوضاع في لقاء العوده الذي يفصلنا عن معرفة من هو بطل اسيا 2017 اسبوع واحد فقط , وذلك حينما يلتقي الهلال السعودي امام اوراوا الياباني يوم السبت المقبل بتاريخ 25 نوفمبر 2017 في طوكيو .

توقيت موعد مباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني