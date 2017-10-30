توقيت موعد مباراة النصر والباطن غدا الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 في الدوري السعودي

ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري السعودي لكرة القدم , تستعد اندية دوري المحترفين لدخول هذه الجولة واقتناص الثلاثة نقاط من منافساتها التي تزداد اثاره وقوة مع استمرار الجولات ومتابعات الجماهير السعوديه لها يوما بعد يوم .

ومن هنا ننشر لكم ابرز الاخبار التي تم تداولها عن مباريات الدوري السعودي مع دخول الاسبوع التاسع منها , حيث اكدت ادارة نادي النصر السعودي وقبيل اقتراب موعد مباراة النصر والباطن المقررة يوم غد الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 , على ان لاعب خط وسط الفريق اللاعب أحمد الفريدي تقرر ان يتم التحاقه بمعسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي , وذلك لمده محدده لاتتجاوز عشرة أيام , وياتي ذلك بغرض محاولة ادارة النصر الفنيه لرفع مخزون اللاعب اللياقي والعمل على اتمام جاهزيته البدنية .

حيث تقرر هذا الامر بناءً على التوصية التي جاءت من قبل مدرب الاخضر الجديد ” الأرجنتيني إدجاردو باوزا” المدير الفني للمنتخب السعودي.

كما ولقد تداول الاخبار من قبل الحساب الرسمي في تويتر للمنتخب السعودي , والتاكيد على تكفل المستشار تركي آل الشيخ “رئيس هيئة الرياضة” بجميع مصاريف معسكر اللاعب الفريدي في الخارج , وذلك بهدف عملية دعم المنتخب للاعبيه قبل الدخول في مباريات كاس العالم الروسي 2018 .

وتقدم المنتخب السعودي بايضاح بيانه الذي اصدر من قبل رئيس نادي النصر السعودي ” الأمير فيصل بن تركي” رئيس نادي النصر عن موافقته على هذا الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم واخذ اللاعب واتمام عملية التحاقه بالمعسكر الخاص بتطوير مهاراته البدنيه والفنية .

وتجدر الاشارة الى ان مباراة النصر والباطن سوف تفتقد جهود لاعب العالمي “الفريدي” المواجهة المقررة في يوم الثلاثاء المقبل، بسبب رحيل اللاعب الى المعسكر الذي سيخوضه في الايام المقبله .

موعد مباراة النصر والباطن