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توقيت موعد مباراة النصر والباطن غدا الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 في الدوري السعودي

توقيت موعد مباراة النصر والباطن غدا الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 في الدوري السعودي
مواعيد المباريات

ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري السعودي لكرة القدم , تستعد اندية دوري المحترفين لدخول هذه الجولة واقتناص الثلاثة نقاط من منافساتها التي تزداد اثاره وقوة مع استمرار الجولات ومتابعات الجماهير السعوديه لها يوما بعد يوم .

ومن هنا ننشر لكم ابرز الاخبار التي تم تداولها عن مباريات الدوري السعودي مع دخول الاسبوع التاسع منها , حيث اكدت ادارة نادي النصر السعودي وقبيل اقتراب موعد مباراة النصر والباطن المقررة يوم غد الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 , على ان لاعب خط وسط الفريق اللاعب أحمد الفريدي تقرر ان يتم التحاقه بمعسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي , وذلك لمده محدده لاتتجاوز عشرة أيام , وياتي ذلك بغرض محاولة ادارة النصر الفنيه لرفع مخزون اللاعب اللياقي والعمل على اتمام جاهزيته البدنية .

حيث تقرر هذا الامر بناءً على التوصية التي جاءت من قبل مدرب الاخضر الجديد ” الأرجنتيني إدجاردو باوزا”  المدير الفني للمنتخب السعودي.

كما ولقد تداول الاخبار من قبل الحساب الرسمي في تويتر للمنتخب السعودي , والتاكيد على تكفل المستشار تركي آل الشيخ “رئيس هيئة الرياضة” بجميع مصاريف معسكر اللاعب الفريدي في الخارج , وذلك بهدف عملية دعم المنتخب للاعبيه قبل الدخول في مباريات كاس العالم الروسي 2018 .

وتقدم المنتخب السعودي بايضاح بيانه الذي اصدر من قبل رئيس نادي النصر السعودي ” الأمير فيصل بن تركي” رئيس نادي النصر عن موافقته على هذا الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم واخذ اللاعب واتمام عملية التحاقه بالمعسكر الخاص بتطوير مهاراته البدنيه والفنية .

وتجدر الاشارة الى ان مباراة النصر والباطن سوف تفتقد جهود لاعب العالمي “الفريدي” المواجهة المقررة في يوم الثلاثاء المقبل، بسبب رحيل اللاعب الى المعسكر الذي سيخوضه في الايام المقبله .

موعد مباراة النصر والباطن

  • البطولة : الدوري السعودي للمحترفين في جولته التاسعة
  • التاريخ : يوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2017 – 11 صفر 1439
  • التوقيت : عند الساعه الـ 4:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة
  • ارض اللقاء : ارضية ملعب نادي الباطن بحفر الباطن
  • المحطة الناقلة : ام بي سي mbc الرياضية الاولى بث مباشر حصرياً