توقيت مباراة النصر والاتحاد اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017

نقدم لزوار ومتابعي موقع كابتن نيوز الإخباري موعد وتوقيت مباراة النصر والاتحاد حيث من المقرر بان يشهد يوم الغد الخميس الموافق 23/11/2017 إتجاه جميع أنظار محبي ومشجعي الكرة السعودية إلي ارضية ملعب الأمير فيصل بن فهد فى العاصمة السعودية مدينة الرياض حيث من المقرر بان يحتضن هذا الملعب قمة مباريات ومواجهات المرحلة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017 والذي سيقوم بالجمع ما بين النصر والنصر والإتحاد فى كلاسيكو قوي وشديد.

إذ سيقوم نادي النصر السعودي بالدخول إلي مباراة الغد أمام الإتحاد وهو فى قمة إرتفاع معنوياته خاصة بعد تحقيقه الفوز الكبير علي مضيفه الرائد والذي تمكن من خلاله أن يقلص الفارق الذي بينه وبين النادي الاهلي السعودي المتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي 2017 إلي خمس نقاط مع تبقي مباراة واحده له مؤجله أمام فريق الباطن.

وفى مباراة النصر أمام الرائد استطاع أن يقدم الأداء اللافت حقا فى ضمن مباريات المرحلة السابقة بعدما تخطي هذا اللقاء بخماسية أهداف نظيفة حملت توقيت اللاعب المغربي محمد فوزير واللاعب محمد السهلاوي (هدفين) وكلا من حسن الراهب واللاعب البرازيلي ليوناردو بيريرا.

هذا وقد تلقي المدير الفني لنادي النصر السعودي الأرجنتيني غوستافو كونتيرس الضربة الموجعة بعد أن تأكد من تغيب لاعب النصر خالد الغامدي والذي تعرض إلي كدمة قوية فى صدره ومن المتوقع بأن يقوم بإشراك اللاعب عوض خميس بديلا عنه, فى حين تم تأكيد مشاركة اللاعب إبراهيم غالب والذي كان قد تغيب عن مباراه النصر أمام الرائد بعد تعرضه لنزلة برد قوية , هذا بالإضافة إلي المدافع عمر هوساوي والذي كان تغيب عن مباراة فريقه أمام الرائد بسبب وفاة والده.

وفى الجهه الأخري, نجد بان نادي الإتحاد السعودي يقوم بالبحث عن إستعادة توازنه من جديد وإيقاف تفوق نادي النصر عليه فى السنوات الأخيرة وأن يقوم بالعودة من جديد إلي الإقتراب من الأندية المتصدرة, إذ نجد بأنه يتواجد فى المركز السابع بإمتلاكه رصيد 13 نقطة وذلك بعد أن حقق التعادل فى مباراته أمام الشباب بنتيجة 1-1 فى ضمن مواجهات المرحلة الماضية.

توقيت مباراة النصر والاتحاد الخميس 23-11-2017

وفى خلال هذا المقال سوف نقدم لزوار ومرتادي صحيفة كابتن نيوز الإخبارية توقيت وموعد متابعة مباراة الاتحاد والنصر فى اللقاء الذي يأتينا فى ضمن مباريات الجولة الـ 11 من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين 2017, والتى قام باللعب فيها أيضا كلا من الشباب أمام الفيحاء, والرائد أمام أحد, وسيقوم النادي الأهلي السعودي بإستضافة القادسية .

وفى خلال هذا اللقاء سنجد بان النصر سيقوم بالسعي القوي لتحقيقه الفوز علي الإتحاد وأن يستمبر فى مطارته لكلا من الفريقين المتصدرين الترتيب الأهلي والهلال, بينما نجد بان الإتحاد يقوم بالسعي بكل قوة لكي يخرج من سلسلة النتائج السلبية الأخيرة له علي حساب فريق النصر فى لقاء يوم الغد.

موعد مباراة النصر والاتحاد

وفيما يخص توقيت اللقاء المقرر خوضه بين الاتحاد والنصر يوم الغد الخميس الموافق 23 / 11 / 2017 فسيتم خوضه فى تمام الساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة السابعة إلا التلت بتوقيت القاهرة, وعن القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد فمن المقرر بأن تقوم قناة ام بي سي برو سبورت بنقل مجريات هذا اللقاء.

بطاقة مباراة النصر والاتحاد

المباراة النصر ضد الاتحاد الموعد يوم الغد الخميس 23 نوفمبر 2017 فى تمام الساعة الـ 7:40 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية القنوات الناقلة قناة Mbc Pro Sport الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) البطولة مباريات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017

اخبار مباراة النصر والاتحاد

فمن المقرر بان نادي النصر السعودي بالدخول إلي هذه المباراة بعد أن تمكن من إكتساح الرائد فى مباريات الجولة السابقة عندما حقق الفوز عليه بخماسية أهداف نظيفة علي أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بينما سيقوم الإتحاد إلي هذه المباراة بعد أن حقق التعادل فى قمة مباريات الجولة السابقة مع نادي الشباب بنتيجة التعادل الإيجابي هدفاً لكل فريق منهم.

هذا ولم يقوم الجهاز الفني لنادي الإتحاد السعودي بحسم موقفه من الظهير الأيسر الذي سيقوم بخوض هذه المباراة المقررة أمام نادي النصر حيث يقوم الجهاز الفني للفريق بالمفاضلة ما بين عدنان فلاته صاحب الخبرة ومحمد ريمان اللاعب الشاب الإتحادي.

وفيما يخص نادي النصر السعودي فقد تم تأكيد مشاركة الثنائي إبراهيم غالب بعد تعافيه من الإصابة التى اصابته, وعمر هوساوي الذي تغيب عن لقاء فريقه أمام الرائد بسبب وفاة أبيه.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

موعد مباراة النصر والاتحاد