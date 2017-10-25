تحديد موعد مباراة النصر والهلال “ديربي الرياض” في تاريخ يوم الخميس 26 اكتوبر 2017

تتصل اخبارنا اليومية بكل ماهو متجدد في عالم الرياضة وكرة القدم , واستعدادات قويه لمباراة القمه في ديربي العاصمه بين النصر والهلال , المقام في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للموسم الحالي 2017 , حيث يلتقي العالمي والزعيم على ارضية ملعب الملك فهد بالرياض , يوم غد الخميس بتاريخ 26 اكتوبر الجاري , عند الساعه الثامنة مساء , وجميع جماهير كرة القدم السعوديه وعشاق الفريقان النصر والهلال على موعد لحضور و مشاهدة مباراة النصر والهلال يوم غد مساء عبر mbc الرياضية الاولى حصريا .

ولقد جاءت التقارير المتابعه لاخبار مباراة النصر والهلال اليوم , عن ابرز ماتم الاتسعداد له من قبل لاعبي الفريقان , حيث تمم اجراء حصص تدريبيه مطوله للاعبي نادي الزعيم منذ يوم امس الثلاثاء بهدف التأهب لمواجهة غريمهم النصر , في المباراه التي تم نقل مجرياتها من استاد الملك فهد بالرياض الى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

حيث تقرر ان يتم نقل المباراه الى ملعب الامير فيصل , وطباعة ارض اللقاء على تذاكر الجماهير قبل بيعها , للتاكيد على المكان المقرر اقامة المباراه عليه بشكل نهائي من قبل موقع صلة .

وكانت الحصص التدريبه لنادي الهلال قد تم التركزي فيها من قبل مدير فني الزعيم “الأرجنتيني رامون دياز” على الجوانب التكتيكية , باهتمام وحضور رئيس مجلس إدارة الزعيم ” الأمير نواف بن سعد ”

وتحت اشراف دياز فقد بدأ دياز، المران بتدريبات فنيّة متنوعة شرع عقب الانتهاء منها الى تطبيق تدريبات التمرير الدقيق، والتحرّك بدون كرة , كما ولقد قام بتوجيه لاعبي فريقه الى الاهتمام بعمل مناورة على ثلثي مساحة الملعب , لاختبارات اداء السرعه لديهم , كما وقد اهتم دياز باختتام تدريبات لاعبيه باجراء تمارين تفكيك العضلات.

وضمن ابرز اخبار مباراة النصر والهلال فقد تقرر ان يتم مساء اليوم الاربعاء اختتام تدريبات لاعبي الزعيم لكامل تحضيراته قبل لقاء النصر مساء غدٍ الخميس , وذلك باداء التمارين المغلقه بعيدًا عن أعين الجمهور و الإعلام.

وتجدر الاشاره الى ان اللاعب مختار فلاتة كان قد شارك في في تدريب نادي الهلال بعد ان قدم اعتذاره يوم امس عن الحضور , كما وان التشكيلة الاساسيه لنادي الهلال حاليا بانتظار دخول ومشاركة نجم الفريق “السوري عمر خربين” واللاعب العماني علي الحبسي للانضمام بعد وصولهم الى العاصمه الرياض قادمون من بلادهم , في التدريبات الجماعيه مع الفريق .

موعد مباراة النصر والهلال “ديربي العاصمة”