بيكيه: لن اقوم بتجديد عقدي مع نادي برشلونة

فى أخر مستجدات الأخبار الرياضية, قام مدافع نادي برشلونة الإسباني, جيرارد بيكيه, بالإلماح عن نيته بمغادرة نادي برشلونة وعدم رغبته فى القيام بتجديد تعاقده مرة أخري, جدير بالذكر بأن عقده سوف ينتهي فى صيف عام 2019.

إذ قامت الصحيفة الإسبانية “أس” بالذكر بان إدارة النادي الكتالوني تواجه أزمة جديدة, بعد تقعد المفاوضات بتجديد عقد اللاعب جيرارد بيكيه, وذلك بعد توترات العلاقة بين المدافع الإسباني وإدارة نادي برشلونة الإسباني, فى خلال الصيف المنصرم, وأن مسألة تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح أسهل جداً عن تجديد عقد اللاعب بيكيه فى خلال الفترة الحالية.

كما قامت الصحيفة الإسبانية بالإشارة إلي أن الإجتماع بين المدير الرياضي لنادي برشلونة, بيب سيجورا, وبين بيكيه من أجل مسأله تجديد عقد اللاعب الإسباني أصبحت مستحيله.

كما ذكر مصدر مسئول فى إدارة النادي الكتالوني بان المدافع الإسباني “بيكيه” اعتاد فى الأيام الأخيرة تلك بقولك هذه العبارة عن تجديد تعاقده مع برشلونة :”لقد فعلتها مرة واحدة وأنا لن أقوم بفعل ذلك مرة أخري”.