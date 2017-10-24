موعد مباراة الهلال والنصر القادمة الخميس 26-10-2017 في دربي مثير بمدينة الرياض

موعد مباراة الهلال والنصر , نتابعكم مرتادي “كابتن نيوز” بنشر توقيت وموعد مباراة الهلال والنصر القادمة فى لقاء الدربي المميز والمثير وأيضا سنقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لهذا الدريبي الذي سيتم بثه علي تردد قنوان ام بي سي برو سبورت, ولاتى ستقوم بالجمع بين الفريقين فى ضمن مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2017 من المباريات التى تاتي فى الجزء الاول من مسابقة دوري جميل السعودي, إذ نجد بأن مباراة النصر والهلال القادمة تاتي فى قمة المباريات التي سيتم خوضها فى هذا الأسبوع من منافسات الدوري السعودي للمحترفين, حيث سيقوم نادي النصر بإستقبال نادي الهلال السعودي علي أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية “مدينة الرياض”.

موعد ماتش الهلال أمام النصر, ولكن قبل أن ندخل فى تفاصيل وأخبار موعد مباراة الهلال والنصر القادمة التى تأتينا فى ضمن مباريات الأسبوع الـ 8 من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين, نجد بأن النادي الهلالي الأزرق يتواجد فى المركز الأول بترتيب الدوري السعودي بإمتلاكه 16 نقطة فى رصيده, يتواجد بهم بجانب نادي الاهلي السعودي, متصدر مسابقة الدوري بفارق الأهداف علي الهلال, والذي قد استطاع أن يحقق الفوز فى خمس لقاءات حتي هذه اللحظة, والتعادل فى مواجهة وحيدة, ولم يسبق له وأن خسر فى أي مباراة إلي الآن, كما أن هناك مباراة مؤجلة لنادي الهلال فى الدوري, والتى من المقرر بان يقوم بخوضها أمام الرائد.

وعلي الناحية الأخري سيقوم نادي النصر السعودي بخوض مباراة الهلال القادمة , وهو يحتل المركز الرابع بترتيب دول جميل السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2017 / 2018 وذلك بإمتلاكه 13 نقطة, استطاع النادي النصراوي من تحقيها بعد تحقيقه العلامة الكاملة فى 3 مواجهات, والتعادل فى أربع مباريات, ولم يسبق له وأن انهزم فى أي مباراة إلي الآن فى منافسات الدوري, مما يجعل مباراة الديربي المقررة بين النصر والهلال مثيرة وقوية إذ يدخل كل فريق بهدف تحقيقه النتيجة الإيجابية فقط.

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم

والكثير من محبي الكرة السعودية يترقب بكل شدة موعد ديربي الهلال والنصر 2017 فى المباراة التى تقرر أن يتم خوضها فى مساء يوم الخميس القادم الموافق 26 اكتوبر 2018.

موعد ديربي الهلال والنصر فى الرياض

وفيما يخص موعد وتوقيت مباراة الهلال والنصر القادمة فمن المقرر بأن يتم إقامته فى يوم الخميس القادم الموافق 26 / 10 / 2017 في تمام الساعة الـ الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية, وفى تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت جمهورية مصر العربية

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وعن القنوات التى ستقوم بنقل واذاعة مجريات مباراة الهلال والنصر مباشرة يوم الخميس القادم ستكون قناة إم بي سي برو سبورت, وهي القناة التي يتم اعتبارها الرسمية والناقلة لجميع مباريات الدولي السعودي فى الموسم السابقة والموسم الحالي أيضاً.