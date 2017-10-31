المدير الفني لبرشلونة يعلن تشكيل فريقه لخوض مباراته أمام أولمبياكوس

قام المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني, إرنستو فالفيردي, بالإعلان عن التشكيل الأساسي الذي سيقوم الفريق به بخوض المواجهة المقرره أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني, فى المباراة التى من المقرر بأن يتم إقامتها فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الثلاثاء, الموافق 31 اكتوبر 2017, والتى سيتم خوضها علي أرضية استاد “كارايساكي” فى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات فى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إذ جاء تشكيل فريق برشلونة الإسباني فى مباراته امام أولمبياكوس, كالتالي:

تير شتيجن، سيميدو، أومتيتي، ماسكيرانو، ألبا، دينيس سواريز، بوسكيتس، باولينيو، سيرجى روبيرتو، ميسي، سواريز.

وفى هذا اللقاء نجد بان النادي البرشلوني فى حاجة ماسة إلي أن يحقق نتيجة الفوز, أو ان يتعادل علي الأقل ولكن فى حالة التعادل يشترط خسارة فريق يوفنتوس فى مباراته أمام سبورتنج لشبونه البرتغالي فى نفس التوقيت, لكي يخطف بطاقة التأهل بشكل مبكر إلي الدور الـ 19.

ومن الجدير ذكره هنا بان نادي برشلونة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بإمتلاكه رصيد تسع نقاط محققاً بهم التفوق بـ 3 نقاط علي نادي يوفنتوس الإيطالي صاحب الوصافة, ويليه سبورتنج لشبونة البرتغالي فى المركز الثالث بإمتلاكه رصيد ثلاث نقاط, بينما نجد بان نادي أولمبياكوس يحتل المركز الرابع والأخير بدون ان يوجد فى رصيده أي نقطة ! .