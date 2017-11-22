القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 في مباريات الجولة الحادية عشر فى منافسات الدوري السعودي 2017

فلكل محبي الكرة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص أنتم فى المكان المناسب الآن فاليوم سنقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد أيضا فى اللقاء الذي يأتينا فى ضمن مباريات الجولة الـ 11 من منافساتدوري عبد اللطيف جميل السعودي والتى من المقرر خوضها فى يوم الغد الخميس, الموافق 23 / 11 / 2017, وهي مباراة شديدة القوية ستقوم بالجميع بين ناديين من أكبر الأندية التى تلعب فى مسابقة الدوري السعودي, كما سقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لهذا اللقاء الهام ونتابعه معكم من بدايته إلي نهايته لتغطيه إخبارية للمباراة بشكل مميز.

وفى هذا اللقاء نجد بان المدير الفني لنادي السعودي , الأرجنتيني جوستافو, يعتزم بان يقوم بالمفاضلة بين كلا من الثنائي عوض خميس وفهد الجميعة وذلك ياتي فى إطار التعويض عن تغيب زميلهما اللاعب خالد الغامدي والذي تم إيقافه عن حضور مباراة النصر والاتحاد المقرر غدا الخميس والتى تأتي فى ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017, بسبب حصول اللاعب علي ثلاث بطاقات صفراء مما تسبب ذلك فى إيقافه.

وقد تعمد المدير الفني لفريق النصر السعودي بان يقوم بإغلاق التدريبات منذ مران يوم الأمس الثلاثاء, إذ عملت بعد المصادر الإخبارية السعودية بان المدير الفني الأرجنتيني قد بدأ العمل بالفعل علي تخطيطه للمباراة القادمة أمام الاتحاد, إذ بدأ بالجوان التكتيكية بعد أن اكتفي فى الايام الماضية بإجراء التدريبات اللياقية فقد للاعبي النصر.

تشكيل مباراة النصر والاتحاد

ومن المنتظر بان يقوم نادي النصر الدخول إلي مباراته أمام الاتحاد يوم الغد بتشكيل يتكون من اللاعبين وليد عبدلله فى حراسة المرمي, والزج باللاعب محمد السهلاوي وحيدا فى خط المقدمة, وفى خط الدفاع فهد الجميعة وعمر هوساوي واللاعب البرازيلي برونو اوفيني, وفى خط الوسط إبراهيم غالب وبعد العزيز الجبرين واللاعب البرازيلي ليوناردو ويحيي الشهري واللاعب المغربي محمد فوزير.

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موعد مباراة النصر والاتحاد

جدول ترتيب الدوري السعودي 2017

ومن الجدير بالذكر بأن كلاً من الثلاثي خالد الغامدي وعبد الله الأسطا, وعبدالله العنزي سوف يكونو جاهزين تمام لخوض مباراة الفتح فى الاسبوع القادم بضمن منافسات الدوري السعودي, بينما لا يزال المدير الفني لنادي النصر جوستافو فى إنتظار عودة اللاعب أحمد الفريدي والذي يتواجد حاليا فى نادي مانشستر يونايتد بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي سوف ينتهي بعد اسبوع.

إذ من المنتظر بأن يكون الظهور الأول للاعب فريدي بعد إنهاء البرنامج التأهيلي الخاص به فى الاربع من ديسمبر القادم, وبالتحديد بحضوره فى لقاء الباطن المؤجل من مباريات الجولة التاسعة بسبب سوء الأحوال الجوية حينها.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

هذا ومن المقرر بأن يتم إذاعة هذا اللقاء بشكل مباشر وحصري من خلال مجموعة قنوات MBC برو الرياضية وهي القنوات التى تهتم بنقل جميع مباريات ومنافسات الدوري السعودي بشكل مباشر منذ بداية هذا الموسم الكروي 2017 فى السعودية.