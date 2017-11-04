الضمان الاجتماعي ورابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل لشهر صفر سنة 1439 هجرياً

الضمان الاجتماعي والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل إذ قام الدكتور عبد العزيز الفريان وزير العمل والتنمية الإجتماعية بإصدار تصريح جديد فى ضمن أخر مستجدات اخبار الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة بان الوزارة قامت بالفعل بإيداع المبالغ المالية الخاصة ببرنامج المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني لشهر رجب 1438 هجرياً , كنا صرح “عبد العزيز” وهو الذي يقوم بالإشراف علي وكالة الضمان الإجتماعي لوزارة العمل, بأنه قد تم بالفعل رصد مبلغاً مالياً يبلغ 350 مليون ريال سعودي لشهر رجب 1438 هجرياً وهذه المبالغ المالية هي المستحقة لهذا الشهر.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل شهر رجب سنة 1438 هجرياً

وفى آخر المستجدات الخاصة باخبار المساعدة المقطوعة فقد قام المشرف العام علي وكالة الضمان الإجتماعي الدكتور عبد العزيز الفريان بالتصريح قائلاً بأن عدد الأشخاص المستفيدين من البرنامج السعودي المساعدة المقطوعة لشهر رجب سنة 1438 هجريا قد بلغ 23.028 , وهذا العدد من المستفيدين يمثل الحالات لجميع كشوف الإنتتظار عن شهر رجب للعام الهجري 1438 هجرياً كما صرح معاليه بان الهدف الأساسي من هذه المساعدات هو العمل علي رفع مستوي إقامة أصحاب محدودي الدخل, من معاشات التكافل المتجمعي والرعاية الإجتماعية, والكثير من الأفراد الغير قادرين إذ أن هذه المساعدات لها بعض من الشروط الواجب توافرها فى المستفيدين لكي يتم الحصول عليها.

رابط موقع الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل

تجدر الإشارة هنا بانه يوجد فرق كبير جداً بين المساعدات المقطوعة لشهرة رجب وشهر جمادي الآخر, إذ نجد بان المبالغ المالية التى تم تخصيصها لشهر جمادي الآخر بلغت قيمتها 600 مليون ريال سعودي, بينما المبالغ المالية الخاصة بالمساعدة المقطوعة لشهر رجب 350 مليون ريال سعودي, وعن أعداد المستفدين من برنامج المساعدة المقطوعة لشهر جمادي الآخر فعددهم 53.100 شخص , أما أعداد المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة لشهر رجب قد وصل 23.027 شخصاً مستفيداً.

وعن وزارة العمل السعودية فتقوم بالعمل علي توزيع المساعدة المقطوعة وفقاً لبعض الشروط والقواعد المعينة, إذ تشمل هذه المساعدات جميع أفراد العالئة والدخل الشهري للعائلة, ومدي إحتياج العائلة لتلك المساعدات, كما قامت وزارة العمل أيضا بتحديد أن نفيسة تلك المساعدات لا تتعدي مبلغ 30 ألف ريال سعودي فى أثناء السنة الواحدة كحذ أقصي, ويمكنكم الإستعلام عن المساعدة المقطوعة من هذا الموقع.