مستجدات اخبار الضمان الاجتماعي واعلان موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1439

ورد في جديد اخبار مؤسسة الضمان الاجتماعي , ماتم اطلاقه من قبل موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , عبر موقعها الرسمي بتويتر , وخبر انطلاق الفتره الثانية من مشروع الخدمات الإلكترونية المخصصه لخدمة الافراد والعائلات من مستفیدي الضمان الاجتماعي , بتحقيق جميع الاهداف المراد بلوغها , ومنها هدف التيسير على المستحقین للضمان وتخفیف نسبة المراجعین للمكاتب وتوفير العناء على كبار السن والمعاقين للذهاب الى هناك , بقضاء حاجاتهم فيما يخص الضمان الاجتماعي عبر البوابة الالكترونيه .

جديد اخبار الضمان الاجتماعي

حيث انها تشرع بتقدیم كافة خدماتها وبرامجها الى المستحقین من خلال انظمتها وصفحاتها المتوفره عبر البوابة الإلكترونية.

ومن اهم خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه عبر البوابة الالكترونيه الموحده فان هناك ..

خدمة معاش الضمان الاجتماعي

خدمة تاسيس مركز بحوث ودراسات اهلي

خدمة تقييم الاعاقه

خدمة تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعايه الاجتماعية

خدمة تاسيس مركز ارشاد اسري

خدمة تاسيس مركز ضيافة اطفال اهلي

خدمات نظام حماية الاجور WPS

خدمات فتح ملف منشآة

خدمة تعديل بيانات تعاقد عامل

وفي صدد خبر انطلاق المرحلة الثانیة من المشروع الخاص بتقدیم خدمة التسجیل في المعاش الضماني فقد شمل عدد من الفئات , التي لابد لها من التعرف على هذه المرحلة , بهدف التدقیق في الطلبات المسجلة عن طریق البوابة , والتي يتكفل بعمله فریق لدى إدارة عملیات حساب المواطن .

وللعمل على تاكيد صحة بیانات المرافقین،, حتى يتم اخيرا اعتماد قبول الطلب للمرحلة التالیة , او رفض الطلب , فان هذا الامر يتم بحسب ماوضحته وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه من خلال شاشات الخدمة الموجودة عبر نظام الضمان الاجتماعي الالكتروني .

كما وان الفئات المستفيدة من الخدمات الإلكترونية تشمل كثير من الفئات في مرحلتها الثانيه ومنهم :

من بلغ سن الشیخوخة سواء ذکراً أو أنثیط

الأسر غیر المعيلة كالمطلقة مع أبنائها

الأرملة مع أیتام

الارملة من غير ايتام

الأسرة المهجورة

الأسرة المعلقة

أسرة الغائب أو المفقود

أسرة المدمن على المخدرات

في حين انه تشمل المرحلة الثانيه المطابقة لبيانات واستحقاقات مستفيدي الضمان الاجتماعي الكترونيا فئات محدده وهي :

المرأة التي بلا عائل كالمطلقة

المرأة الأرملة

المرأة المهجورة

المرأة المعلقة

زوجة الغائب أو المفقود

زوجة المدمن على المخدرات

كما وقد نوه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بان هناك فئات ملحوقه بالمذكورين مسبقا وهم :

الأیتام

يتيمة ویتیم متوفى الأب

یتیمة ويتيم مجهول الأب أو الأبوین

اعلان موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1439

ولقد جرت التوقعات بنزول وصرف المساعدة المقطوة المخصصه لشهر صفر 1439 , فانها ستكون مع موعد رواتب موظفي القطاع الحكومة “القطاع العام” وربما بتاريخ 28 صفر 1439 , وللتاكد من ذلك يمكن الدخول عبر الرابط ادناه والتاكد من موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر الجاري .

وللاطلاع على جميع خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي عبر “كابتن نيوز” نوفر لكم لطلبات الاستفسار عن استحقاق الضمان بالاسم ورقم الهويه , والارستعلام عن معاشات الضمان الشهريه , مع استعلام المساعدة المقطوعة , فيمكنكم الان الدخول على الروابطه هنا , الدخول على موقع وزارة العمل الرسمي ..