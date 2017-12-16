الشناوي يعترض علي حصول الاهلي المصري لضربة الجزاء أمام طنطا اليوم

خرج أحمد الشناوي, وهو الحكم الدولي السابق, مؤكداً علي عدم احقية النادي الأهلي المصري بحصوله علي ضربة جزاء فى مباراته التى قام بخوضها أمام طنطا والتى تم إقامتها فى مساء اليوم الجمعة, الموافق 15/12/2017 , في ضمن منافسات الدوري العام المصري, فى اللقاء الذي إنتهي بالتعادل الإيجابي هدفاً لكل فريق.

إذ خرج الشناوي فى تصريحات جديدة لقناة أون سبورت الفضائية المصرية المتخصصة فى الرياضة مفيداً بأنه لا وجود أبدا لضربة الجزاء فى مباراة الأهلي وطنطا اليوم فى واقعة لمس مدافع الفريق الطنطاوي الكرة بيده وذلك لأن الكرة ارتطمت برأس زميله وكان من المستحيل أن يبعد يده.. إذ أن هدف وليد أزارو كان هدفاً صحيحاً.

كما أفاد أيضا بأن نادي طنطا لا يستحق ضربة الجزاء ومهاجمه بالفعل يستحق الإنذار الذي تلقاه.