الرائد يكتسح الباطن بخماسية في الجولة الثامنة من الدوري السعودي

لاصوت يعلو على صوت الفوز الذي يختتم احدى جولات الدوري السعودي , في قوته وتنافسه الشرس بين اندية الدوري المحلي التي تتفوق على بعضها لبعض وتثير المتعه والتشويق بروح لاعبيها واحترافهم امام جماهير كرة القدم السعوديه كل ماتقدمت مراحل دوري المحترفين , وضمن ابرز المباريات التي ختمت بها جولة الدوري السعودي الثامنه مساء اليوم الخميس 26 اكتوبر الحالي , تقدم الرائد على الباطن وسحقه بخماسية مقابل هدف وحيد في المجمعه .

حيث تمكن نادي الرائد بعزم لاعبي وقوة ادارته الفنيه ان ينتزع نصرا ثمينا بثلاثة نقاط من مضيفه نادي الباطن , والذي كان متصدر الترتيب في سلم الدوري مع بداية جولاته , الا ان الرائد اراد ان يثبت للجماهير السعوديه بانه لامستحيل في كرة القدم , حيث ان هذا هو الفوز الاول لنادي الرائد منذ بداية الموسم الجديد الحالي .

وبالفوز الذي حققه الرائد في المجمعه , فقد تم ارتفاع رصيده من نقطتان إلى 5 نقاط , اعتلى بها المركز ماقبل الأخير ومع اختتام الجولة الثامنة من الدوري السعودي , بيد ان رصيد نادي الباطن تجمد عند الثلاثة عشرة نقطة , واصبح بها في المركز الخامس .

ولازال هناك مواجهتان قبل اختتام جميع مباريات الجولة الثامنه حيث يلتقي يوم غد الجمعة الشباب امام الفتح في الرياض , والتعاون امام أحد في بريدة .

وفي مجريات لقاء الرائد امام الباطن , فقد كان التقدم من قبل الباطن , حيث اجحرز هدفا مبكرا بتوقيع اللاعب جورج بيريرا دا سيلفا في الدقيقة (2) فيما تم تحقيق التعادل الايجابي سريعا من قبل الرائد حينما احرز اللاعب صقر عطيف للرائد في الدقيقة (13)

واستمر الحماس والتشويق بتقدم نادي الرائد , وذلك حينما سجل اللاعب إسماعيل بانجورا الهدف الثاني في الدقيقه (19) والهدف الثالث للرائد في الدقيقه (30) , ولم يهدا روع الاهداف المتتاليه من الرائد الا باستمرار التسجيل في شباك الباطن , حيث نجد اللاعب دانييل أمورا يحرز هدف الرائد الرابع في الدقيقة (42)

ويتم اختتام المباراه بخماسية الرائد ضد الباطن الذي ادرك مبكرا بانه ضيع الثلاثة نقاط بتراجعه امام خصمه , وتم توقيع الهدف الخامس لصالح الرائد بقدم اللاعب شيكابالا في الدقيقة 67 , وقد تم من ركلة جزاء حسبت لصالح الرائد .