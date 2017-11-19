الرئيس الزيمبابوي يعقد إجتماعاً يوم الغد الأحد بقادة الجيش

خرج التلفزيون الرسمي فى زيمبابوي اليوم السبت, الموافق 18 نوفمبر 2017, معلناً بأن الرئيس روبرت موجابي سوف يقوم بعقد إجتماعاً بقادة الجيش يوم الغد, الأحد.

إذ أعلن التلفزيون بأنه قام بنقل هذه المعلومات عن الكاثوليكي فيديليس موكونوري وهو الذي يتوسط فى المفاوضات بعد تمكن الجيش من السيطرة علي السلطة فى زيمبابوي.

كما أعلن شاهد لوكالة رويترز الإخبارية, بأن حشوداً من أبناء زيمبابوي قاموا بتوجيه صيحات استهجان وسخرية لموكب الرئيس روبرت موجاني أثناء خروجه من مقر إقامته فى هاراري اليوم , السبت, 18 / 11 / 2017.

ولكن لم يتضح هل كان الرئيس متواجداً فى الموكب بالفعل وإلي أي مكان يتجه.