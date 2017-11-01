الخشت يتخذ قرارا بوقف الأعمال الإنشائية فى جامعة القاهرة

اتخذ مجلس جامعة القاهرة, برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشب, قراراً اليوم, وهو قرار بأن يتم وقف جميع الأعمال الإنشائية وكان ذلك بعد إنهيار سقف مبني المطبعة فى داخل الحرم الجامعي, علي ان يتم تخصيص لجنة جديدة لكي تقوم بتقديم تقرير مفصل عن جميع المباني التى تتواجد فى الجامعة وتوضيح سلامتها الفنية.

كما قام الدكتور “الخشت” فى تصريح له لجريدة اليوم السابع, اوضح خلاله بان اللجنة الجديدة قد تم تكوينها من أساتذة من كليات الهندسة والتخطي العمراتي والحقوق والآثار لكي يقوموا ببحث الجانب القاوني فى هذا الأمر, كما أشار “الخشت” أيضا إلي أن هذه اللجنة ستكون دائمة العمل وستعمل علي فحص جميع المنشآت التى تتبع لجامعة القاهرة وأيضا بفحص المبني الجديد الذي يتواجد فى المعهد القومي للأورام.

وأوضح الدكتور “الخشت” بان مجلس جامعة القاهرة قد اتخذ قراراً أيضا بان يتم ضم مستشفي ثابت ثابت إلي لجنة تطوير مستشفيات قصر العيني بما فى ذلك اللوائح المالية والإدارية التى تخص تلك المشفي.