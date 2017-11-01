اضرار الليمون فى دراسة جديدة

مثل نعرفه جميعا كل شئ ان زاد عن حده ينقلب لضده, ودا ينطبق علي موضعنا النهاردة معاكم متابعي وزواري “كابتن نيوز”, فمن المعروف بأن الليمون يحتوي علي نسب كبيرة من انواع الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة التى لها دور كبير فى المساعدة علي مقاومة الجسم للأمراض ومحاربة الأنواع المختلفة من الجراثيم كما أن له الكثير من الفوائد الصحية المختلفة لصحة البشرة و الشعر, ولكن يجب الاخذ فى الإعتيار بأن هناك بعض الاضرار أيضاً والآثار الجانبية عندما يتم الإفراد فى تناول الليمون.

فحسب دراسه ذكرها الموقع الهندي stylecraze وضحت الأضرار الناجمة عن الإكثار من تناول الليمون وهي:

أضرار الإكثار من الليمون علي صحتك

1- يؤدي كثرة تناول الشخص لليمون إلي وجود إلتهابات واضطرابات شديدة فى معدته وذلك بسبب إحتواء الليمون علي نسبة كبيرة من الحمضيات.

2- كما يؤدي كثرة تناوله إلي ارتجاع المرئ ويعد هذا المرض أحد أمراض الجهاز الهضمي.

3-والإكثار من تناولنا لليمون أيضاً يسبب قرحة المعدة ويعد هذا المرض من اخطر الامراض التى تقوم بإصابة الجهاز الهضمي.

4-وعلي الرم من قشر الليمون له العديد من الفوائد إلا أن الإكثار والإفارط فى تناويه له ضرر كبير أيضا حيث سبب حصوات شديدة فى المرارة.

5-كما يؤدي الإفراط فى أكل الليمون إلي دفع الجهاز الهضمني لإمتصاص الحديد المتواجد فى الجسم.

6-والليمون يعتبر من الواكة التى تدر البول إذ يتسبب هذا بالتبول اللارادي.

7-وفى احدث الدراسات أوضحت وأثبتت بأن الإفراط من تناول فاكهة الليمون يعد من اكثر الأسباب التى تؤدي إلي الصداع النصفي.

8-اكل الليمون الخام من الممكن بان يضر جداً بصحة الأسنان وتجويف الفم.