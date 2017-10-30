اخبار وموعد مباراة الهلال والشباب الاربعاء 1 نوفمبر 2017 الدوري السعودي الجولة التاسعة

يستعد فريقي الهلال والشباب لخوض منافسة الجولة التاسعه من الدوري المحلي , قمة الجولة التاسعه في تاريخ يوم الاربعاء المقبل 1 نوفمبر 2017 , حينما يحل الهلال ضيفا على الشباب في استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض , وانطلاق صافرة بدء مباراة الهلال والشباب عند الساعه الثالثه وخمسة واربعون دقيقة بتوقيت جرينتش , ويتطلع الزعيم لخطف الصدارة من الاهلي الذي يتقدم بها على الهلال بنفس رصيد النقاط وبفارق الاهداف بينهما .

ونجد ان الصحف الرياضيه تابعت اخر اخبار نادي الهلال واستعدادات لاعبيه لمواجهته المقبلة امام الشباب , حيث بدأ فريق الهلال صباح يوم امس الاحد باظهار الاستعداد لهذه المواجهه , في قمة الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين , واستمرار سلسلة الانتصارات والتقدم الذي طالما عودنا عليه الزعيم .

وفي هذا الصدد فقد تم انتظام لاعبو الفريق في مران يوم امس الاحد واستمرار التمارين حتى يوم غد الثلاثاء وقبل مباراة الهلال بيوم , لتكتمل صفوف الهلال بعد عودتهم من الإجازة التي قام الارجنتيني دياز بمنحهم اياها ليوم واحد فقط قبل الدخول في التمارين الجماعيه للفريق .

وكان دياز – مدير فني الهلال- قد سعى بالتركيز على لاعبيه وفي تدريباتهم على الجوانب الفنية، حيث طبق في بداية المران تدريبات التمرير الدقيق، والعمل على التحرك بدون كرة , ومتابعة التمارين المخصصه لطرق التسديد على المرمى من مسافات مختلفة , وقد تمت كل تلك التمارين قبل أن يطبق تدريبات بدنية، والعمل على انهاؤها مساء يوم امس لاحد بتوجيه اللاعبين لعمل مناورة على ثلث مساحة الملعب .

وتجدر الاشاره الى ان الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي كان حاضرا ومتابعا لكل تدريبات الهلال يوم امس الاحد .

ومن المقرر بحسب مانقلته ادارة موقع الهلال الرسميه عبر تويتر قبل قليل , ان يتم عقد اجتماع ضمن المؤتمر الخاص بـ مباراة الهلال والشباب يوم غد الاثنين مساء , وذلك في المركزالإعلامي الواقع في مقر النادي , للحديث من قبل الفريقان عن استعداداتهم لمباراة قمة الجولة التاسعه المقررة يوم الاربعاء المقبل .

موعد مباراة الهلال والشباب