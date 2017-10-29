اخبار وموعد مباراة الاهلي السعودي والفيحاء الثلاثاء 31-10-2017 في الدوري السعودي

نقلت الاخبار الرياضيه المحلية قبل ساعات في جديد ماتقدم حول استعدادات النادي الاهلي السعودي لمواجهته المقبله امام الفيحاء في الجولة التاسعه من الدوري المحلي , حيث انها لازالت الشكوك قائمه بخصوص مشاركة لاعب الاهلي سعيد المولد في مباراة الاهلي والفيحاء , وهل بات بالامكان دخوله والمشاركه في التمارين الخاصه باللاعبين ام لا , وعلى اثرها فقد اكدت ادارة النادي الاهلي جدة عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم الاحد , بان لاعب الاهلي وظهيرها “سعيد المولد” لن يتمكن من المشاركة مؤكدا في مباراة فريقه المنتظرة أمام الفيحاء.

وهي المباراة المقرر اقامتها في تاريخ يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 31 اكتوبر الجاري , على ارض مدينة الملك عبدالله الرياضيه بجده “الجوهره المشعه” حيث يستضيف الاهلي نظيره الفيحاء ضمن مباريات الاسبوع الـ 9 من الدوري السعودي.

وجاء في ابرز ماتم نشره حول اللاعب سعيد المولد , تاكيدات الجهاز الطبي لأهلي جدة على منح المولد، فترة استراحه من التدريبات , وذلك على اثر استمرار اقامة الفحوصات الخاصه باللاعب , بعد تعرضه لكدمة في الظهر في اخر مباراه لعبها الاهلي امام الفيصلي في الجولة الثامنه من الدوري .

وتجدر الاشاره الى ان النادي الاهلي الان يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي ويملك في رصيده عدد 19 نقطة متعادلا به مع رصيد الهلال , الا ان يتقدم عليه في الترتيب بفارق الاهداف , مع العلم ان هناك مباراة مؤجله للزعيم .

وعن اسماء لاعبو الراقي اللذين لن يشاركوا في مباراة الاهلي والفيحاء القادمه لاسباب فنيه وطبيه , فانهم يواصلون برامجهم التاهيليه ومنهم اللاعب محمد عبد الشافي واللاعب ياسر المسيليم واللاعب علي الأسمري، ويستمر الاستعدادا من قبلهم للعوده لخوض التدريبات الجماعية لأهلي جدة خلال الايام المقبله .

ومن جهه اخرى وفي اهم اخبار مباراة الاهلي امام الفيحاء , فقد كانت إدارة الأهلي قد قضت باعلان قرار يفيد برغبتها في تخفيض تذاكر الدرجة الموحدة في مباراة الفيحاء المقبلة وجعلها بسعر 25 ريالًا , وذلك بهدف ابداء تقديرها لدور الجماهير ومايقدمونه من دعم لفريقهم رغم كل الصعوبات التي مر بها .

موعد مباراة الاهلي السعودي والفيحاء