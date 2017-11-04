اخبار الضمان الاجتماعي.. يشمل خدماته بـ 21 الف مستفيده بالرياض خلال الاربعة شهور الاخيرة

نقلت الاخبار المتابعه لجديد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاربعاء 1 نوفمبر 2017 , ماتم الكشف عنه من قبل ادارة وزارة العمل التابعه لمؤسسة الضمان الاجتماعي , والتي تتمثل في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض , عن مجموع الاحصائيات التي اظهرت بأن عدد المستفيدات من خدمات الضمان المشمولين في الاربعة اشهر الاخيره قد بلغت 21 ألف مستفيدة بحسب ماذكرته الوزاره في تقريرها اليوم .

وفي هذا فقد صرحت الجهة التابعه لمكتب الضمان بالعاصمه الرياض على إن هؤلاء المستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي , هن من المصنفات إلى فئات مخصصه وهي :

المرأة التي بلا عائل كالأرملة

المرأة التي بلا عائل كالمطلقة

المرأة التي بلا عائل كاليتيمة

المرأة التي بلا عائل كاليتيمة التي لم يسبق لها الزواج

ذوات الظروف الخاصة ومن في حكمهن

النساء ذوات الإعاقة

أسرة المتغيب

أسرة مدمن المخدرات

اسرة المسجون

الأسر المهجورة

ومن جانبه مكتب الضمان الاجتماعي , فقد بيّن خلال الأشهر الاخيرة , بان هناك مجموعة من الخدمات يتم العمل حاليا على انجازها , من خلال تحديثها عبر البرامج النقدية والمساندة الموجهة لمستفيدات الضمان الاجتماعي , وياتي المثال في ذلك على ..

التسجيل في المعاش الشهري التسجيل في المعاش الضماني التسجيل للحصول على مبالغ فواتير الكهرباء التسجيل للحصول على المعونة الغذائية التسجيل للحصول على الحقيبة المدرسية

المساعدة المقطوعة المخصصه للمشمولين وغير المشمولين بالضمان , والتي تجري بالتوافق مع سلم استحقاقية المساعدة النقديه شهريا .

وتجدر الاشاره الى ان المكاتب الضمانيه تبحث بشكل دائم عن المتعففات وكبيرات السن، ناهيك عن عملها الدؤوب في التعاون مع دائرة تمكين المرأة بغرض ان يتم حصر رغبات الوظائف والطلبات الخاصه بالتدريب واجراءات تنفيذها لكافه المستفيدات من الضمان الاجتماعي وخدماته الموفوره .

وقد سعت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي الواقع في شرق الرياض ” الاستاذه تهاني الشريف ” بالاعلان على ان المكتب المفتوح في المنطقه يعد حاليا هو أول مكتب ضمان نسوي في السعودية , ولابد ان يكون شاملا لجميع الخدمات الضمانيه , ومنها ..

خدمة أكثر من 31 ألف مستفيدة ان يضم أكثر من 65 موظفاً وموظفة يعملون في 12 وحدة إدارية يتم تخصيصها كالتالي :