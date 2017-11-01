اخبار الضمان الاجتماعي ورابط الاستعلام عن معاشات الضمان والمساعدة المقطوعة

يتابع الالاف من مستفيدي مؤسسة الضمان الاجتماعي والتابعون الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , جديد الاخبار التي يتم نشرها بما يخص مستفيدي الضمان وابرز مايطرأ على حقوقهم التي تتابعها المؤسسة , سواء من الجانب المادي او الاجتماعي , ويعود الدور الاكبر لوزارة العمل التي تعمل بالتعاون مع صندوق التنمية الاجتماعية على طرح الكثير من الخيارات التي تسهل سبل التعرف على الاسر المحتاجه داخل المملكة والمستحقه لخدمات الضمان .

اخبار الضمان الاجتماعي

كما وتاتي بعض البوادر من قبل وزاة العمل ومنها ماترمي اليه في عملية التحول الإلكتروني لدى كافة التعاملات الحكومية التقليدية لمستفيدي الضمان والسماعدات النقدية المقطوعة , وهي التي يتم تقديمها الى المستفيدين بهدف تيسير جميع الخدمات التي تقدمها لهم , وان تتم جلّ اعمالهم بدقة عالية سواء كانت تلك الفئات من الأفراد أو أصحاب الأعمال او جهات غير ربحية.

رابط الاستعلام عن معاشات الضمان والمساعدة المقطوعة

وللاطلاع على جميع خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي , ولطلبات الاستفسار عن استحقاق الضمان بالاسم ورقم الهويه , والارستعلام عن معاشات الضمان الشهريه , مع استعلام المساعدة المقطوعة , فيمكنكم الان الدخول على الروابط ادناه , موقع وزارة العمل الرسمي ..

وعن عدد الخدمات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي الكترونيا:

فنجد بان وزراة العمل والشؤون الاجتماعيه تسعى إلى مواكبة التطورات السريعة المتلاحقة وتطوير إدارة الأداء , رغبه منها للسعي الى تحقيق التطوير المستمر والاهتمام بتقديم الخدمات في لتكون على افضل حال , حتى تتم اخيرا مواجهة مختلف التحديات التي يتمثل أهمها في تعدد وتداخل الأهداف .

وبما ان هناك تزايد لدى احتياجات المستفيدين بتنوعها وشمولها , فان هذا الامر يتم بحيث يتم اولا تقديم خدمات متميزة للمستفيدين والعلم على تطوير الأعمال التشغيلية الداخلية.

ومن جهتها وزارة العمل فقد ركزت وحرصت على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها في اي زمان ومكان , وعملت على توليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة بحيث يتم توفير احتياجات القطاع الخاص والأفراد، وايجاد الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة لاتمام معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة من وذلك عن طريق استخدام التقنية الحديثة والمتوائمة مع أفضل الممارسات .

الامر الذي يبدو من خلاله اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه برفع طاقتها للتميز والتنافس مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية حتى تتمكن من بلوغ صدارة في آلية تقديم الخدمات للمستفيدين.

ومن هنا فقد ظهر المشهد واضحا , بعد ان عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعه من المبادرات التقنية الموفره حتى تعمل على تقديم خدمات مستدامة وذات جودة، فانها تشمل تنفيذ العديد من مبادرات أمتته الخدمات والاهتمام بتوفيرها بشكل الي والكتروني , فقد بات بامكان جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي الدخول عبر البوابة الالكترونية والاستفسار والاطلاع على كل مايودن التعرف عليه , وان يتم ذلك بما يتوافق مع أوليات محددة وخارطة طريق جاري العمل على تنفيذها.

وجدير بالاشاره ان الوزارة , سبق وقد انتهت من إطلاق المرحلة الاولى من الخدمات الالكترونية عبر منظومتها الإلكترونية , والتي تهدف الى تطوير حالة الحراك التنموي والاقتصادي السعودي بالأثر الإيجابي. , وهو الامر الذي من شأنه ان يرفع نسبة تقديم خدمات الوزارة الكترونيا.