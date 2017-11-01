اخبار الضمان الاجتماعي ورابط الاستعلام عن معاشات الضمان والمساعدة المقطوعة: تكريم مسنات “الضمان الاجتماعي” في طيبة

فى آخر مستجدات اخبار الضمان الإجتماعي فى المملكة العربية السعودية قامت الاميرة لولوة بنت أحمد السديري حرم أمير منطقة المدينة المنورة بتكريم عدداً من المسنات المستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية اليوم وكان ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسن فى “ملتقي مسك الثاني” وكان ذلك بعد أن قاموا بإبراز جهودهن فى إقامة معرض مصاحب يتم فيه عرض جميع اعمالهن الحرفية والإستهلاكية من المشاريع الصغيرة الخاصة بهم والتى تقوم بتحقيق وتوفير مدخول جيد لهم وهذا بعد قيام فرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مشروع التحول من الرعوية إلي التنموية.

وفى خلال هذا الحفل قامت واحدة من السيدات تدعي علوة الحربي بالتعبير الكبير عن سعادتها بتكريمها من الضمان الاجتماعي علي شرف حرم امير منطقة المدينة كما قامت أيضاً بتقديم شكرها الكبير إلي الضمان الاجتماعي لدعمها فى عرض المشروع الحرفي الخاص بها قريبا فى احد المجمعات الكبيري التى تتواجد فى المدينة فى سوق تم تخصيصه فقط لمستفيدات الضمان الاجتماعي بالمدينة كما قامت أيضا بالتحدث عن رغبتها القوية فى أن يتم منحها فرصة تدرب بها من خلال منصة تدريب لكي يتم نشر حرفة السدو او جميع الحرف اليدوية لكي لا يكون مصير هذه الحرف الزوار كما قامت ايضا بالتأكيد بأنه تجد الدعم من قبل جهات عديدة تقوم بإحياءة التراث وقامت بتدريب ابنتها الصغري لكي تقوم بإكمال مسيرتها.

كما قامت ام عبدالله أيضا, بالتعبير عن اعتزازها بتكريمهن بشهادت شكر وبعد الهديا والإشتراكات العلاجية, وبينت بانها قامت بصناعة مشروع حقق لها فارقا كبيرا فى مستوي الدهل وممارسة مهنتها فى تفصيل شراشف للصلاة كما أبدت عن رغبتها فى أن تقوم بإنشاء سوق دائمة لمستفيدات الضمان الاجتماعي.

وذكرت عليا العنزي وهي نائبة مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي فى المدينة, بأنهن استهدفن الفئة العمرية التى تمثل المسن وهي الاعمار من فوق سن خمسين عاماً من مستفيدات الضمان الاجتماعي ولكن بشرط أن تكون من الأسر المنتجة لكي يتم دعمها وتشجيعها من خلال تكريم الاميرة لولوة بنت أحمد السديري لهن, وعرض الحرف والمشاريع الخاصة بهم والتى تميزن بها.

رابط الاستعلام عن معاشات الضمان والمساعدة المقطوعة

رابط الاستعلام عن خدمات معاشات الضمان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية