مقاتلات التحالف تشن 3 غارات على مواقع المليشيا في محافظة صعدة

فى جديد ما ورد من مستجدات اخبار اليمن اليوم العاجلة, شن مقاتلي التحالف العربي غارات جوية جديدة اليوم, الثلاثاء, الموافق 12-6-2018, استهدفوا فيها تجمعات وآليات تابعة للميلشيات الحوثية الإنقلابية بمحافظة صعدة شمال الدولة اليمنية.

إذ أوضحت مصادر تابعة للمجلة الإخبارية (اليمن العربي) بأن مقاتلات التحالف العربي قامت بإستهداف تعزيزات للمليشيات الحوثية الإنقلابية بمنطقة أبو جبارة بمحافظة صعدة فى مديرية كتاف.

جدير بالذكر بأن الآونة الأخيرة قامت مقاتلات التحالف العربية بالعمل علي تكثيف الغارات الجوية التى تشنها علي مواقع تجمعات المليشيات الإنقلابية الحوثية بمختلف المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها, يأتي ذلك متزامناً مع استمرار المواجهات التى يقوم بها الجيش فى جبهات القتال.