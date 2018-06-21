وزير الخارجية الروسي: أرفض الإتهامات المقدمة من “هايلي” لمجلس الأمن الدولي

قام سيرجي لافروف, وزير الخارجية الروسي, برفض كافة الإتهامات التى ابلغتها الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي بوجود معاداة مستمرة لإسرائيل.

إذ صرح لافروف, في خلال المؤتمر الصحفي الذي إنقعد بعد إنتهاء مقابلته مع أنطونيو غوتيريش, الأمين العام للأمم المتحدة, قائلاً: “أرفض جميع الإتهامات التى قام نيكي هايلي بتقديمها لمجلس الأمن الدولي بتواجد معادة مستمرة لإسرائيل ولا اتفق معه”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: “بأن واجب التظر فى التقارير المقدمة من الأمن العام حول الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط, تقع علي عاتق مجلس الأمن الدولي, بما فى ذلك القضية الخاصة بالتسوية الفلسطينية – الإسرائيلية, فهذه التقارير مستندة فى الأساس علي قرارت تم إتخاذها في مجلس الأمن بالسنوات السابقة”.